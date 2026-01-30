知る人ぞ知るAmazonお得キャンペーン！ドラッグストア・ビューティ商品まとめ買い
【画像】まとめ買いのチャンス！狙い目はコレ
毎日使う消耗品。「気づいたらストックが切れていた」なんたことはありませんか？ 今回は、Amazonで開催されるキャンペーンで、ドラッグストアアイテムやコスメを超お得にゲットできる、知る人ぞ知る情報をお届けします。セール価格からさらにお安くなるチャンスなので、見逃せません！
■「セール価格」＆「5％OFF」の合わせ技でお得すぎる！
▶ドラッグストア・ビューティ商品まとめ買いキャンペーン
キャンペーン期間：2026年1月27日(火)9:00分〜2026年2月2日(月)23:59分
キャンペーン内容：対象商品を3点以上購入で合計金額から5%OFF
今回のキャンペーン、実は「セール価格」になっている商品も対象なんです。しかも2月2日までAmazon「スマイルセール」が開催中。元々お得なのに、まとめ買いでさらに5％OFFになるなんて、ストック買い必須のダブルチャンスです！
■オススメアイテムはコレ！まとめ買いキャンペーン
狙い目は、重くてかさばる日用品や、毎日使うスキンケアアイテム。人気の目玉商品は早々に売り切れてしまうこともあるので、お早めにチェックしてくださいね。
▶花王プロシリーズ 【大容量】ビオレｕ泡ハンドソープ 4L
●参考価格：￥3,344→￥2,354（30％OFF）
きめ細かいふわふわの泡が長持ちして、手のすみずみまでしっかりバイ菌を退治してくる泡ハンドソープ。大容量サイズでお買い物の手間を省け、コスパも◎！
▶NONIO プラス ホワイトニング ハミガキ 2個+フロス付き
●参考価格：￥878→￥799（9％OFF）
気になる口臭をしっかりケアしながら、輝くような白い歯を目指せるハミガキです。Amazonで過去1ヶ月2万点以上購入された大ヒットアイテム！
▶リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット
●参考価格：￥1,098→￥975（11％OFF）
お口の7大トラブルをまとめてケアできる、頼もしいマウスウォッシュ。隙間の汚れや原因菌までしっかり洗い流して、ネバつきのない清潔なお口を守ってくれます。
▶クリニカ 歯ブラシ 超コンパクト ふつう 6本 +フロス付き
●参考価格：￥1,419→￥1,290（9％OFF）
ヘッドの薄さとネックの細さで、磨きにくい奥歯のさらに奥までスムーズに届きます。軽い力でも汚れをしっかりかき出せる設計で、毎日のブラッシングがスムーズに。
▶クリニカ デンタルフロス Y字タイプ 30本入×3個
●参考価格：￥1,309→￥1,196（9％OFF）
奥歯の隙間にもスッと入りやすいY字型なので、初めてフロスを使う方でも簡単。丈夫な糸で洗って繰り返し使えるため、コスパ良くお口の健康をサポートしてくれます。歯間クリーナーの売れ筋ランキング1位を獲得！
▶ビオレu ボディソープ プレーン つめかえ用 1450ml
●参考価格：￥1,160→￥1,084（7％OFF）
デリケートな赤ちゃんの肌も優しく守りながら洗えるボディソープ。家族みんなが使いやすい弱酸性で、お風呂上がりは思わず触れたくなるようなすべすべ肌に。
▶バブ 5種類の香りお楽しみBOX
●参考価格：￥2,370
シュワシュワの炭酸力が温浴効果を高めて、一日の疲れや肩こりを芯からじっくり解きほぐしてくれる入浴剤。保湿成分配合でお風呂上がりの肌もしっとり。
▶ビオレ おうちdeエステ 洗顔ジェル
●参考価格：￥1,056→￥897（15％OFF）
くるくるマッサージするだけで、毛穴の目立ちや黒ずみの原因となる汚れを分解して落とします。お肌に負担をかけにくいジェルタイプなので、エステ帰りのようなつるんとした素肌に出会えます。
▶メラノＣＣ ディープクリア酵素洗顔
●参考価格：￥1,090→￥911（16％OFF）
ビタミンCと酵素の力で、毛穴の汚れや古い角質をすっきり除去。透明感のある肌へ導きます。Amazonレビュー1万件以上で★4.4を獲得！
▶ケアセラ APフェイス&ボディ乳液
●参考価格：￥2,420→￥1,612（33％OFF）
SNSでも話題のケアセラシリーズ。皮膚科学の研究から生まれた乳液で、お肌のバリア機能をサポート。なめらかな使い心地で全身にスッと伸びるから、カサつきが気になる季節にオススメ！
対象商品は、毎日使う日用品やコスメばかりなので、お気に入りのアイテムを見つけたらこの機会にまとめ買いしておくとお得です！売り切れる前に、お早めにゲットしてくださいね。
文＝MH