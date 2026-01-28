フロプレステージュのひなまつり限定♡桃と苺で祝う華やかスイーツ特集

桃の節句は、家族みんなで笑顔になれる特別な一日。関東を中心に洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップを展開するフロプレステージュから、2026年のひなまつり期間限定で、見た目も味わいも華やかなスイーツが登場します。苺や桃をふんだんに使い、可愛らしさと食べやすさを両立したラインアップは、お祝いの食卓を一気に春色に♡お子さまの健やかな成長を願うひとときにぴったりの限定スイーツをご紹介します。

菱餅風が可愛い苺デコレーション

ひなまつり 苺のデコレーションケーキは、桃の節句を象徴する菱餅をイメージした華やかな仕上がり。ピンク色のスポンジで苺とシャンティクリームをサンドし、お祝い感たっぷりの限定デザインです。

サイズは＜3～4名様分＞ホール約12cmが3,490円（税込3,769円）、＜2～3名様分＞ホール約10cmが2,690円（税込2,905円）。

家族構成やシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

桃と苺が主役のひなまつりタルト

ひなまつり 桃づくしのタルト～ダマンド～は、香ばしく焼き上げたアーモンドクリームのタルト台に、黄桃と白桃のシロップ漬け、苺、ブルーベリーを贅沢にトッピング。

ホール約15cmは1,990円（税込2,149円）、カットは1個500円（税込540円）で、人数に合わせて選べます。

フルーツの彩りが美しく、ひなまつりの食卓を一気に華やかに演出してくれます。

食べきりサイズのプティケーキ

ひなまつり 苺のシャンティケーキは、1個690円（税込745円）の食べきりサイズ。

果肉入り苺ジャムを忍ばせたシャンティクリームをスポンジでサンドし、グレナデン（ざくろ）シロップ入りのシャンティクリームで可愛らしくデコレーションしました。

小さなお子さまにも食べやすく、ちょっとしたお祝いにもおすすめです♪

※事前予約は店頭受け取りに限ります。

※画像は全てイメージです。

※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

※地域によって販売価格が異なる商品がございます。また、表記の税込価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

春の訪れを感じるひなまつり時間を

フロプレステージュのひなまつり限定スイーツは、種類もサイズも豊富で、家族それぞれの楽しみ方に寄り添ってくれます。数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

また、当日の売れ行き次第では品切れになる場合もあるため、事前予約※がおすすめです。

華やかで可愛らしいスイーツとともに、お子さまの健やかな成長を祝う、心温まるひなまつりを過ごしてみてはいかがでしょうか♡