¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¤Ï¡È¥³¥¹¥Ñ¡É¤ÇÁª¤Ù¡ªÇ¯²ñÈñ1Ëü±ßÂæ¡¦¹â´Ô¸µÎ¨¡ÖUC¥×¥é¥Á¥Ê¡×¤³¤½ºÇÅ¬²ò
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È·×¤ÎÌ£Êý¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú2026Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Û¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¤ª¤¹¤¹¤á10Áª¡ªÇ¯²ñÈñ¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¡¦Í¥ÂÔÆÃÅµ(¥é¥¦¥ó¥¸/¥Û¥Æ¥ë/¥ì¥¹¥È¥é¥ó/ÊÝ¸±Êä½þ)¡¦Ãí°ÕÅÀ¤Ê¤ÉÅ°ÄìÈæ³Ó²òÀâ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥¿¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¯²ñÈñ¤äÆÃÅµ¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É10Ëç¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¡ÖUC¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¡×¤¬É®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¡£Ç¯²ñÈñ¤Ï16,500±ß¤È¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¤Ï°Â²Á¤Ê¤¬¤é¡¢´ðËÜ´Ô¸µÎ¨¤Ï1.0%～1.2%¤È¹â¿å½à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¹Ò¶õ·ô¤Î¹ØÆþ¤Ç7%´Ô¸µ¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÆÃÅµ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇ¯²ñÈñ1Ëü±ßÂæ¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥Ý¥¹¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯²ñÈñ¤Ï30,000±ß¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó·ÐÍ³¤äÇ¯´Ö100Ëü±ß¤ÎÍøÍÑ¤Ç20,000±ß¤Ë³ä°ú¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥«ー¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Ç¯´ÖÍøÍÑ³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¥Üー¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö100Ëü±ß¤ÎÍøÍÑ¤Ç¼Â¼Á´Ô¸µÎ¨¤Ï2.5%¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ò3¤Ä¤Þ¤ÇÅÐÏ¿¤·¤Æ´Ô¸µÎ¨¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¡ÖÁª¤Ù¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡×À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ç·×¤ÇºÇÂç3.2%¤Î¹â´Ô¸µ¤â²ÄÇ½¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö»°°æ½»Í§¥«ー¥É ¥×¥é¥Á¥Ê¥×¥ê¥Õ¥¡ー¥É¡×¤ä¡¢JAL¥Þ¥¤¥ë¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃù¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥»¥¾¥ó¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡¦¥«ー¥É¡×¡¢¥É¥³¥â¥æー¥¶ー¤ËÀäÂç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡Öd¥«ー¥É ¥×¥é¥Á¥Ê¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥«ー¥É¤¬Èæ³Ó²òÀâ¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÆ°²è¤Ï¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¤¬Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¿¥¹¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÍøÍÑÉÑÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯²ñÈñ°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¸¤¤ÁªÂò¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤äÆÃÄê¤ÎÍ¥ÂÔÆÃÅµ¤Ê¤É¡¢²¿¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇÅ¬¤Ê°ìËç¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
²È·×¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ªÆÀ¡×¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¡ÖÀáÌó¡¦ÀáÀÇ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¸µ¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥ÛÁàºî´Þ¤á¤¿¼Â±éÆ°²è¤È°ì½ï¤Ë²òÀâ¡¢Ãæµé¼Ô°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤ÏÂ¾¤è¤ê¤â¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò²òÀâ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£