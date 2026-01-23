『ラヴィット！』ラッピー×サンリオキャラクターズが再びコラボ！ 番組スタッフ姿のグッズを展開
朝の情報番組『ラヴィット！』（TBS系／毎週月〜金曜8時）の公式マスコットキャラクター“ラッピー”とサンリオキャラクターズによるコラボレーションアイテム第2弾が、1月30日（金）から、全国の「キデイランド」で先行販売される。
【写真】つなげて楽しめるグッズも魅力的！ コラボ第2弾アイテム一覧
■第2弾は“番組制作スタッフ”がテーマ
今回発売されるのは、「2025年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」で1位に輝いたラッピー×サンリオキャラクターズが再びコラボし、“番組制作スタッフ”がテーマの描き下ろしデザインで展開する新商品。
ラインナップには、ラッピーとおなじみのサンリオキャラクターが並んだ「ミニマスコットセット」が登場。デスクに飾ったり、バッグに付けたりと、常に一緒にいられるサイズ感だ。
このほかにも、集めて楽しい「トレーディング つながる！キラキラアクリルチャーム」など、日常使いしやすい雑貨アイテムを多数用意。
また、対象店舗でコラボ商品を2500円（税込）以上購入すると、「オリジナルトレーディングカード（全8種）」がランダムで1枚もらえる購入特典も展開されるなど、ファン必見のコラボとなっている。
なお、1月30日（金）〜2月12日（木）の先行販売に続き、2月13日（金）からはECサイト「TBS SHOPPING」で販売開始するほか、東京駅の「TBSストア」などでも順次取り扱い開始予定だという。
【写真】つなげて楽しめるグッズも魅力的！ コラボ第2弾アイテム一覧
■第2弾は“番組制作スタッフ”がテーマ
今回発売されるのは、「2025年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」で1位に輝いたラッピー×サンリオキャラクターズが再びコラボし、“番組制作スタッフ”がテーマの描き下ろしデザインで展開する新商品。
このほかにも、集めて楽しい「トレーディング つながる！キラキラアクリルチャーム」など、日常使いしやすい雑貨アイテムを多数用意。
また、対象店舗でコラボ商品を2500円（税込）以上購入すると、「オリジナルトレーディングカード（全8種）」がランダムで1枚もらえる購入特典も展開されるなど、ファン必見のコラボとなっている。
なお、1月30日（金）〜2月12日（木）の先行販売に続き、2月13日（金）からはECサイト「TBS SHOPPING」で販売開始するほか、東京駅の「TBSストア」などでも順次取り扱い開始予定だという。