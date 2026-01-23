大谷はドジャースタジアムで自主トレを行った

ドジャース・大谷翔平投手が21日（日本時間22日）、本拠地で練習に励む場面を地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者らが伝えた。球場を訪れていたファンにさらりと“粋な対応”を見せ、「本物のスター」「だから最高なんだ」と米ファンも虜になった。

粋な振る舞いに目を奪われた。大谷はドジャーブルーのTシャツ、ハーフパンツ姿でGPSデバイスで体の動きを計測するデジタルブラジャーを装着。ストレングス＆コンディショニングコーチのトラヴィス・スミス氏が見守る中、ショートダッシュなどを行った。

汗を流して次のアクティビティを行う前だった。スタジアムツアーに参加するファンからの声援に、大谷は両手を広げて応えてみせた。「ギャーー」との声が上がり、マッケイン記者は「ファンは完全に大興奮だった。ファンの一日を最高なものにした」と伝えている。

日本のファンからは「アイドルみたいw」「羨ましいなぁ」と羨望の声が上がったが、米ファンも「私もそこに入りたいんだけど」「あの子たちにとって、一生忘れられない思い出になったね！」「これ本当に最高すぎる」と同じ気持ちになったようだ。また「ショウヘイはすごく誠実で品がある」「史上最高だ」「LAで最も愛されるスポーツ選手」「だからオオタニは最高なんだ」と人格面にも称賛の声が寄せられた。

英国に本社を置く市場調査会社「YouGov」の米国版がこのほど発表した、現役で活躍する最も人気のあるスポーツ界の著名人（2025年第4四半期）ランキングで、大谷は成人全体で9位、球界トップにランクインした。ユニホーム売上も毎年トップに立ち、その人気はとどまるところを知らない。（Full-Count編集部）