グリーンランドめぐり「即時交渉を」トランプ大統領が要求
アメリカのトランプ大統領は21日、領有に意欲を示しているデンマーク自治領のグリーンランドについて「軍事力は使わない」と述べました。
アメリカ トランプ大統領「みな私が軍事力を使うと思うかもしれないが、その必要はないし使うつもりはない。欧州にとっても、私たちにとっても良い場所にできるのはアメリカだけだ。アメリカによるグリーンランド領有に関する即時の交渉を求める」
トランプ大統領は21日、スイスのダボス会議で演説し、領有を狙うグリーンランドについて、「軍事力は使わない」と強調しました。一方で、グリーンランドは「重要な戦略的拠点であるにもかかわらず無防備な状態で置かれている」と改めて主張し、アメリカが買収できるようデンマーク側に「即時の交渉」を要求しました。
また、対立するヨーロッパ諸国に対しては「かつての姿を失い、非常にネガティブな方向へ向かっている」と、批判しました。
これに対し、EU＝ヨーロッパ連合の議会は21日、去年、アメリカと合意した貿易協定に関する法案審議を停止することを決定しました。協定は、アメリカの工業製品などにかかる関税の多くを撤廃する内容で、実施には議会の承認が必要でした。合意の凍結により、トランプ政権が対抗措置をとる可能性もあります。