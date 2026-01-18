この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が長期投資の前提を語る！『【質問回答】2026年更に老後資金を作りたい人必見！視聴者様から寄せられた悩みに関して徹底的に回答します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【質問回答】2026年更に老後資金を作りたい人必見！視聴者様から寄せられた悩みに関して徹底的に回答します！』と題した動画を公開した。本動画は、視聴者から寄せられた複数の質問を起点に、老後資金づくりと投資との向き合い方を多角的に整理していく内容となっている。単なるノウハウ紹介ではなく、考え方そのものを問い直す構成が特徴だ。



冒頭で鳥海氏が取り上げたのは、インデックス投資において頻繁に語られる「何もしない」という言葉の解釈だ。この表現が「思考停止」や「脳死状態」と混同されている点に対し、氏は明確に否定的な立場を示す。余計な売買をしないことと、状況を理解しようとしないことは全く別物であり、後者のままでは資産が増えても主体的に扱えないと指摘する。



氏は、市場がどのような局面で動き、株価がなぜ上下するのかを理解していなければ、資産規模が大きくなった際に冷静な判断はできないと語る。小さな金額の変動で動揺する姿勢は、将来より大きな資産を持ったときにも同じ形で表れるという見方は、老後資金を長期で考える視点と直結している。



また、値動きが気になり毎日チャートを確認してしまう投資行動についても言及される。価格の上下を眺めるだけでは本質的な判断にはつながらず、本来注目すべきは投資対象の中身や前提条件だという。長期で資産形成を考えるのであれば、日々の変動に反応する姿勢そのものを見直す必要があることが示される。



中盤では、株式と債券の関係性や、保険商品を通じた運用提案への向き合い方が語られる。鳥海氏は「逆の動きをするから両方持つ」という説明だけでは不十分だとし、資産を安定させたいのか、増やしたいのかという目的の整理を重視する。説明に対して具体的な根拠を求め、自分が納得できるかどうかを判断軸にする姿勢が強調されている。



さらに、認知症と出口戦略への不安、60代以降におけるバランス型ファンドの是非など、老後を意識した現実的な悩みも取り上げられる。ただし、いずれのテーマも結論を押し付ける形ではなく、どの視点で考えるべきかを丁寧に整理していく点が印象的だ。今回の動画は、老後資金に漠然とした不安を抱える人にとって、考える順序を整える材料を提供する内容である。