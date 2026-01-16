福岡旅の新拠点！“ホテルバー”がコンセプト「バウンシー・バイ・リーガ 福岡博多」2026年9月開業
【女子旅プレス＝2026/01/16】福岡市博多区に新新ブランドホテル「バウンシー・バイ・リーガ 福岡博多」が、2026年9月1日（火）に開業する。
◆リーガロイヤルホテルズの新ブランド始動
博多・祇園町に位置する「バウンシー・バイ・リーガ 福岡博多」は、「HOTEL BAR」をコンセプトとする全117室のホテル。福岡空港から車で約15分、博多駅からは徒歩圏内と、観光にもビジネスにも優れた一軒だ。
ロビーに足を踏み入れると、柔らかな照明と木目調のインテリア、そしてゆとりあるソファ席やバーをイメージしたカウンター席が、旅の始まりをドラマチックに演出する。活気ある街の雰囲気をそのまま感じられるような“心弾む（Bouncy）”体験を予感させてくれる。
◆朝から夜まで変化するレストラン・バー
ホテルの「顔」となるのが、街の交差点に面した2階のレストラン・バーだ。クラシックなカウンターとバックバーが鎮座し、その空気感は本格派そのもの。 全62席の空間にはテーブル席やカウンター席に加え、開放的なテラス席も用意されている。
朝は地元食材を使った朝食でエネルギーをチャージし、夜はグラスを傾けながら博多の夜景に浸る。時間帯によってガラリと表情を変え、人々が交錯する場所となる。
◆ミニマルシックな隠れ家、機能美が光る客室デザイン
客室はツインルームを中心に、バーをイメージした照明や調度品を設えたミニマルシックな空間に仕上げた。
18〜27平米というコンパクトな空間ながら、ベッド下の収納スペース確保やシャワーブースのみの構成など、居住性を高める工夫が随所に見られる。一部客室にはテラスも付いており、博多の風を感じながらプライベートな時間を過ごせそうだ。
◆旅の疲れを洗い流す、サウナ付き大浴場を完備
このほか館内には、旅の疲れを癒す広々とした大浴場が完備されている。広々した浴槽に加え、サウナと水風呂もしっかり用意されており、モダンで清潔感あふれる空間で日常を忘れてリラックスできる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■バウンシー・バイ・リーガ 福岡博多（BOUNCEE by RIHGA Fukuoka Hakata）
・所在地： 福岡県福岡市博多区祇園町5-1
福岡空港より車で約15分、JR「博多」駅 博多口より徒歩約10分、地下鉄空港線「祇園」駅 5番出口より徒歩約5分、地下鉄七隈線「櫛田神社前」駅 5番出口より徒歩約1分
・規模：地上11階建て
・客室数：117室 ／ 収容人数 262名
ツイン（18平米）90室、ツイン（27平米）3室、ダブル（18平米） 22室、ユニバーサルルーム（27平米） 2室
・設備：レストラン・バー（2階）1店舗、大浴場（2階）、コインランドリー（7階）
【Not Sponsored 記事】