¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢39¥«¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆþ¹ñ¶Ø»ß¡¦À©¸Â¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢6·î³«Ëë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ä2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î´ÑµÒ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¡¢¸¶Â§Åª¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÊÆÂç»È´Û¤äÎÎ»ö´Û¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡WÇÕ¤ä¸ÞÎØ¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¡¢Æþ¹ñ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ÑµÒ¤é¤¬Æþ¹ñ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÍÑ½ü³°¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÄÌÃÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤´¤¯°ìÉô¡×¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯12·î¡¢Æþ¹ñ¶Ø»ß¡¦À©¸Â¤ÎÂÐ¾Ý¤ò19¥«¹ñ¤«¤é39¥«¹ñ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÉÛ¹ð¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£