¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹ ¡ß ¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹Âè2ÃÆ¡¡¥é¥Ù¥ë¤òµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É3·¿¤òÈ¯Çä
¡¡¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥¤¥¸¥É¡ÊALL STAR AGED¡Ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë3·¿¤òÅ¸³«¡£¡ÖALL STAR AGED 87 HC HI / STRANGER THINGS 5¡×¡Ê1Ëü6500±ß¡Ë¡ÖALL STAR AGED 87 CZ HI / STRANGER THINGS 5¡×¡Ê2Ëü2000±ß¡Ë¡ÖALL STAR AGED 87 UD HI / STRANGER THINGS 5¡×¡Ê2Ëü5300±ß¡Ë¤òÂ·¤¨¤ë¡£³Æ¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¾Î¡Ö¶äÈ¢¡×¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¡¼¥È¥ó¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡¡ÖALL STAR AGED 87 HC HI / STRANGER THINGS 5¡×¤Ï¡¢Æ±ºî¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë1987Ç¯¤ÎALL STAR¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¡£Åö¤ÆÉÛ¤ä³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿ºîÃæ¤Î¥Ø¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥é¥Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢½êÂ°¤¹¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¼êÉÁ¤¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥å¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡£¥Ö¥ê¡¼¥Á²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥Ö¥ê¡¼¥Á¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î2¿§¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖALL STAR AGED 87 CZ HI / STRANGER THINGS 5¡×¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥é¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¨¥Ç¥£¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ÁÇºà¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤È¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¸¥Ã¥×»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥¿¥ó¤Ë¤Ï¥Ø¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥í¥´¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¸¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤Ë¸ò´¹²ÄÇ½¡£¥Ö¥ë¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤òÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖALL STAR AGED 87 UD HI / STRANGER THINGS 5¡×¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡ÊThe Upside Down¡Ë¡×¤ò¥·¥å¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£Íú¤¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î²¼¤«¤é¥ì¥Ã¥É¤¬¸½¤ì¤ë¥¯¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¤È¥Ò¡¼¥ë¥é¥Ù¥ë¤òµÕ¤µ¤Þ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿ºîÃæ¤Ç¥¦¥£¥ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¼ÂºÝ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òº¸Â¤Î¥È¥¥¥¥ã¥Ã¥×¤È¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¡£ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥×¤â¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥ì¥Ã¥É¤Î2¿§¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
