YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆâ¸«¥´¥ê¥é¤Î»ý¤Á²È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¥×¥í²òÀâ¡ÛÅìµþ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©Îß·×500²¯±ß¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¤¬Å°Äì²òÀâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Îß·×500²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉÔÆ°»ºÇä¾å¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀìÌç²È¡¢ÇòÌÚÃÒÍÎ»á¤¬Åìµþ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤È¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤ÇÇòÌÚ»á¤Ï¡¢Åìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤¬¡Ö1²¯4,000Ëü±ß¼å¡×¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¼¨¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¯¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃÍÃÊ¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢»á¤ÏÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¯¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÅú¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½Âå¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡Ö3¤Ä¤Î³×Ì¿¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âè°ì¤Ë¡¢1962Ç¯¤Î¡Ö¶èÊ¬½êÍË¡¡×¤ÎÀ©Äê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·úÊª¤Î°ìÉô²°¤ò¸Ä¿Í¤Î»ñ»º¤È¤·¤Æ½êÍ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂèÆó¤Ë¡¢1956Ç¯°Ê¹ß¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤â¹â³Û¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂè»°¤Ë¡¢1983Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö´ÉÍýÁÈ¹ç¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·úÊª¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÇòÌÚ»á¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö½¨ÏÂ¡×¤¬Æî²¤É÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òºî¤ê¡¢¡ÖÂçµþ¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬ÂçÎÌ¶¡µë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î´ð½à¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤Ë¤Ï»°°æ¡¢»°É©¡¢½»Í§¤È¤¤¤Ã¤¿ºâÈ¶·Ï¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊºâÌ³ÎÏ¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òÉð´ï¤Ë»Ô¾ì¤ò²ÉÀê¤¹¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÇòÌÚ»á¤Ï¡Ö¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£ÍÑÃÏ¼èÆÀÈñ¤È·úÃÛÈñ¤ÎµÞÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¡µë¿ô¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÄã¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ïº£¸å¤â²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏìÔÂôÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Åìµþ¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
