ミニオン×ナイーブ限定♡家族で使えるボディソープが数量限定登場

毎日のバスタイムを、もっとやさしく、もっと楽しくしてくれる嬉しいニュースが到着しました。家族みんなの肌を想い続ける「ナイーブ」から、世界中で愛されるキャラクター「ミニオン」とのコラボデザインが数量限定で登場します。見ているだけで笑顔になれるパッケージと、植物生まれのやさしい使い心地で、いつものお風呂時間が癒しのひとときに変わりそう♡

ミニオンデザインで癒しのバスタイム

今回のコラボでは、優しく人懐っこい性格で人気の「ボブ」と、相棒のくまのぬいぐるみ「ティム」が主役。

一緒にお風呂に入ったり、仲良く過ごす「Bob+Tim」の姿が描かれた、思わず手に取りたくなるデザインです。

2026年夏公開予定の最新映画でも注目を集めるミニオンと一緒に、家族みんなのバスタイムを明るく彩ります。

植物生まれのやさしさを毎日に

洗う成分100％植物生まれのナイーブは、「素肌すこやか成分＊1」配合で肌のアミノ酸を守りながら洗い上げ、うるおいをキープ。

着色料・鉱物油・パラベン・シリコン不使用、さらに泡タイプはサルフェート不使用で、お子さまのデリケートな肌にも配慮しています。やさしいピーチソープの香りで、ほっとくつろげる使用感も魅力です。

＊1：アセチルグルコサミン、DPG

ヴァシリーサの新作オードパルファム「オー メロウ」誕生、甘さに芯を宿す香り

商品ラインアップと概要

ナイーブボディソープ（ミニオンデザイン）



容量：ポンプ530mL、詰替用360mL

うるおい成分「桃の葉エキス」、整肌成分「ゆずセラミドEX＊2」配合

＊2：ゆずセラミド（ユズ果実エキス）、モモ果汁、グリセリン

ナイーブ泡で出てくるボディソープ（ミニオンデザイン）



容量：ポンプ600mL、詰替用480mL

うるおい成分「桃の葉＆ゆずセラミドEX＊3」配合

＊3：モモ葉エキス、ゆずセラミド（ユズ果実エキス）、モモ果汁、グリセリン

価格はいずれもオープン。2026年2月16日（月）より、全国のドラッグストアやスーパーマーケットなどで数量限定発売です。

家族みんなが笑顔になる限定コラボ

やさしい使い心地と可愛らしいデザインを兼ね備えた、ナイーブとミニオンの特別なボディソープ。毎日のバスタイムが、自然と笑顔あふれる時間になりそうです。

数量限定だからこそ、見つけたらぜひチェックして。家族みんなで使える癒しの1本で、心までほぐれるお風呂時間を楽しんでください♡