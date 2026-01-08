ミニオン×ナイーブ限定♡家族で使えるボディソープが数量限定登場
毎日のバスタイムを、もっとやさしく、もっと楽しくしてくれる嬉しいニュースが到着しました。家族みんなの肌を想い続ける「ナイーブ」から、世界中で愛されるキャラクター「ミニオン」とのコラボデザインが数量限定で登場します。見ているだけで笑顔になれるパッケージと、植物生まれのやさしい使い心地で、いつものお風呂時間が癒しのひとときに変わりそう♡
ミニオンデザインで癒しのバスタイム
今回のコラボでは、優しく人懐っこい性格で人気の「ボブ」と、相棒のくまのぬいぐるみ「ティム」が主役。
一緒にお風呂に入ったり、仲良く過ごす「Bob+Tim」の姿が描かれた、思わず手に取りたくなるデザインです。
2026年夏公開予定の最新映画でも注目を集めるミニオンと一緒に、家族みんなのバスタイムを明るく彩ります。
植物生まれのやさしさを毎日に
洗う成分100％植物生まれのナイーブは、「素肌すこやか成分＊1」配合で肌のアミノ酸を守りながら洗い上げ、うるおいをキープ。
着色料・鉱物油・パラベン・シリコン不使用、さらに泡タイプはサルフェート不使用で、お子さまのデリケートな肌にも配慮しています。やさしいピーチソープの香りで、ほっとくつろげる使用感も魅力です。
＊1：アセチルグルコサミン、DPG
ヴァシリーサの新作オードパルファム「オー メロウ」誕生、甘さに芯を宿す香り
商品ラインアップと概要
ナイーブボディソープ（ミニオンデザイン）
容量：ポンプ530mL、詰替用360mL
うるおい成分「桃の葉エキス」、整肌成分「ゆずセラミドEX＊2」配合
＊2：ゆずセラミド（ユズ果実エキス）、モモ果汁、グリセリン
ナイーブ泡で出てくるボディソープ（ミニオンデザイン）
容量：ポンプ600mL、詰替用480mL
うるおい成分「桃の葉＆ゆずセラミドEX＊3」配合
＊3：モモ葉エキス、ゆずセラミド（ユズ果実エキス）、モモ果汁、グリセリン
価格はいずれもオープン。2026年2月16日（月）より、全国のドラッグストアやスーパーマーケットなどで数量限定発売です。
家族みんなが笑顔になる限定コラボ
やさしい使い心地と可愛らしいデザインを兼ね備えた、ナイーブとミニオンの特別なボディソープ。毎日のバスタイムが、自然と笑顔あふれる時間になりそうです。
数量限定だからこそ、見つけたらぜひチェックして。家族みんなで使える癒しの1本で、心までほぐれるお風呂時間を楽しんでください♡