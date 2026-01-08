“マックCM初出演”の眞栄田郷敦、仕事始めた頃から「いつか出たい」と思っていた
俳優の眞栄田郷敦（25歳）が、マクドナルドが人気漫画「ろくでなしBLUES」と初コラボしたCMで、漫画の主人公“前田太尊”姿の“眞栄田太尊”として登場。1月13日より、新CM「今しかできねーこと」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、同社CM初出演の感想を語った。
マクドナルドは1月14日より、毎年好評な期間限定商品「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」の販売をスタート。それに伴い、」ろくでなしBLUES」作者・森田まさのり氏の描き下ろしビジュアルを公開するほか、眞栄田が出演する新CMを放映する。
撮影後のインタビューで、マクドナルドのCM初出演について質問を受けた眞栄田は「26年間お世話になっているマクドナルドさんのCMということで、本当に楽しみにしていましたし、今回は『ろくでなしBLUES』の実写ということで、それも含めてすごくワクワクしました。撮影もすごく楽しかったです」とコメント。
そして「兄からギフトカード（マックカード）をもらったことがあったんですよ。当時、僕は高校生か卒業してこの仕事を始めたぐらいの年齢でしたが、それがむちゃくちゃうれしくて、自慢気にそのギフトカードを持ってマクドナルドへ行って、友達と一緒に爆食いをするという。その頃から、『いつかマクドナルドさんのCMに出たい』と思っていたので、今回、すごく光栄でした」と語った。
