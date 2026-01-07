「第52回東京スポーツ新聞社制定2025年度プロレス大賞supported byにしたんクリニック」の授賞式が7日、都内で行われた。式には特別話題賞を受賞したお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）も出席。スターダムで再デビューを果たしたフワちゃんに有田流のゲキを飛ばした。

フワちゃんは、SNS上の不適切投稿で炎上し、芸能活動を自粛。反省期間を経て昨年12月29日スターダム両国大会での“師匠”葉月戦でプロレスラーとして再デビューした。敗れはしたものの、場外へのプランチャやシャイニングウィザードなど大技を繰り出して大健闘した。

有田はその試合について「あの段階ですごく良いプロレスラーデビューだと思っているんですが」と評価した上で「いかんせん、ご存じの通り調子に乗りやすいタイプなんで。もう、ちょっと1回良い試合したら、もうこんなもんだろうみたいな感じで調子に乗っていくのだけはちょっと怖いので。その都度ガツンと言っていこうと思います」と宣言した。

有田自身はこの日の壇上でのスピーチで、エピソードを話そうとするたびに「ちょっと長くなりそうなんで、割愛させていただきます」を4度繰り返し、「ありがとうございました」で終了。それについて自己採点を求められると「結局あの〜なんか笑いはあったかもしれませんけど、内容はほとんどなかったので（笑い）。もっと伝えたい気持ちはたくさんあるんですよ。プロレスへの思いとかプロレス大賞への思いとか、めちゃくちゃあるんですけど、本当に長くなりそうだったんで。どんどん切ってったら何もなかったっていう。そういう意味では5点ぐらいですかね」と笑っていた。