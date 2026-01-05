¡ØSnow Man¡ÙÌÜ¹õÏ¡¡¡¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÊóÆ»Â³½Ð¤â¡ÄÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬¡Ö³°Ìî¤Ï³°Ìî¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼
Âç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ê¡Ç26Ç¯£´·î29Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØSnow Man¡Ù¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¡£¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡¢¡Ç25Ç¯12·î10Æü¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ºäËÜÂÀÏº¤Î¡È¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê»Ñ¡É¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÜ¹õ¤À¤¬¡¢À©ºî¿Ø¤«¤é¤Ï¸ü¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¡ÖÌÜ¹õÏ¡¤ÏÀäÂÐ¤ËºîÉÊ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡×
º£²ó¡¢ÌÜ¹õ¤¬±é¤¸¤ëºäËÜ¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÏºÇ¶¯¤Î»¦¤·²°¡×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ëÆü½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¡¦°ª¤ËÎø¤ò¤·¤Æ°úÂà¡£¸½ºß¤Ï³¹¤Î¸Ä¿Í¾¦Å¹¡ÖºäËÜ¾¦Å¹¡×¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£12·î10Æü¡¢±Ç²è¤Î¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊºäËÜ¡×¤È¡Ö¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊºäËÜ¡×¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î°ìÉô±ÇÁü¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌÜ¹õ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Æü¡¢±Ç²è¤ÎµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÅÄÍº°ì»á¡Ê57¡Ë¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ¢ÏÃ¤ò¥Ý¥¹¥È¡£Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î·è¤áÂæ»ì¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏËÜµ¤¤Ç¤¤¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÎÏ¿²»¾õÂÖ¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤¿ÌÜ¹õ¤¬¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡ËÍ¤ÎÂæ»ì¡¢Ï¿²»¾õÂÖ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ç¼ÉÊ¤Þ¤Ç¤ËÌÜ¹õ¤¯¤ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÜ¹õ¤ÏµÞ¤¤çÍâÆü¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¤È¤«¡£
ÌÜ¹õ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë´°àú¤Ê¤â¤Î¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡ª¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤é²æ¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÀäÂÐ¤ËÌÜ¹õ¤¯¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¡¢ºÇ¸å¤Î·è¤áÂæ»ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜ¹õ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¸½¾ì¤ÎÊý¤ÎÏÃ¤À¤±¤ò¿®¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³°Ìî¤Ï³°Ìî¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÖÌÜ¹õÏ¡¤ÏÀäÂÐ¤ËºîÉÊ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÀäÂÐ¤ËÌÜ¹õÏ¡¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï²¿¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¡¢°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÌÜ¹õ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊóÆ»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤¦¤¢¤Î¡Ø¾·³ÍÍ¡Ù¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
ÌÜ¹õ¤Ï¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£²¡ÊDisney+¤ÇÇÛ¿®¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢£±·î¸åÈ¾¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï½÷Í¥¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê25¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¡Ê£²·î£¶Æü¸ø³«¡Ë¤È¡¢¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡¢¡Ç25Ç¯12·î£´Æü¹æ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¹õ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡¦STARTO ENTERTAINMENT¤Ï¡¢ÍèÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è£²ºî¤ÎÀëÅÁ³èÆ°¤Ë¡Ø»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤ä¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤«¡£¡ØSHOGUN¡Ù¤Î»£±Æ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸ø³«Æü¤Ë¼ç±éÇÐÍ¥¤¬¡ÈÉÔºß¡É¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µ»öÆâ¤Ç¤ÏÌÜ¹õ¤ò¡ØÅÂ¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¡¢Èà¤Î°Õ¸þ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÊÀ©ºî¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡Ø¤â¤¦¤¢¤Î¾·³ÍÍ¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡ØËÅÈ¿¤Îµ¡±¿¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥§¥ÖÈÇ¤Î¡Ö½÷À¼«¿È¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡¢12·î£µÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯£²¡Á£´·î¤Ë¤«¤±¤Æ»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌÜ¹õ¤Î¡ØSHOGUN¡Ù½Ð±é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤Î»£±Æ¤Ï¡Ç27Ç¯¤Ë±ä´ü¤Ë¡£µ»öÆâ¤Ç¡¢¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ë·È¤ï¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡Ö¶È³¦Æâ¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¡ØSHOGUN¡Ù¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Á°½Ò¤ÎÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢
¡ÒÌÜ¹õ¤¯¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø³°Ìî¤Ï³°Ìî¤Ç¤¹¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢Snow Man¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡Ó
¡Ò°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡Ó
¡Ò¥µ¥²µ»ö¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸«½Ð¤·¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤âÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤¬½á¤ó¤À¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ó
¤È¡¢´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÜ¹õ¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê¡Ç22Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¡Ç24Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Â¼À¥·ò»á¤â¡¢ÌÜ¹õ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ø»º·Ð¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Ê¡Ç24Ç¯£¹·î23ÆüÇÛ¿®¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ØËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¿Í¤À¤·¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤â¤Ç¤¤Æ¡£Ã¯¤â¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡Ù¤È¡¢¥Ù¥¿Ë«¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£ÌÜ¹õ¤È°ìÅÙ¤Ç¤â»Å»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢Èà¤Î¿ÍÊÁ¤ä¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤ÎÇÐÍ¥¶È¤â½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
À¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎÌÜ¹õ¡£»þ¤Ë¤ÏµÙÂ©¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£