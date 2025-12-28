交渉期限は日本時間5日午前7時だった

ポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指す巨人・岡本和真内野手がブルージェイズと合意したと米スポーツ放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が3日（日本時間4日）に報じた。岡本とメジャー各球団の交渉期限は4日午後5時（同5日午前7時）だった。

29歳の岡本は、2014年ドラフト1位で智弁学園高から入団。2020年から2年連続で本塁打＆打点の“2冠”、2023年にも本塁打王に輝くなど主砲としてチームを牽引した。2023年には侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一を成し遂げた。今季は左肘怪我の影響で69試合出場にとどまったが、NPB通算1074試合で打率.277、248本塁打、717打点を残している。

ア・リーグ東地区のブルージェイズは、昨季は94勝68敗でヤンキースと同率ながら地区優勝を達成。ポストシーズンでも勝ち進んだが、ワールドシリーズではドジャースに3勝4敗で惜しくも敗れた。一塁にはブラディミール・ゲレーロJr内野手、DHのジョージ・スプリンガー外野手と強力な主軸が在籍しており、岡本は三塁、左翼での起用が有力視される。ブルージェイズでは過去には五十嵐亮太氏、川崎宗則氏、青木宣親氏、加藤豪将氏ら日本人選手がプレーした。

米移籍大手メディア「MLBトレード・ルーマーズ」が発表したFA選手ランキングでは全体19位に位置づけられ、予想契約は4年6400万ドル（約100億円）。移籍候補にはパドレス、ダイヤモンドバックス、パイレーツ、カブス、エンゼルス、ブルージェイズなどが挙がっていた。（Full-Count編集部）