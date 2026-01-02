中国のフリマアプリに「日本の警察や自衛隊の制服」が大量出品…一体なぜ？警察手帳や国会議員のバッジまで
緊張高まる日中関係の裏で、中国のフリマアプリで自衛隊や警察の制服などが「正規品」として多数出品される現状が明らかになった。防衛省も流出の事実を認めるなか、悪用リスクについてリポートした！
◆出品者は「本物」と太鼓判！ 防衛省も流出を「認識」
高市早苗首相による「存立危機事態発言」を契機に悪化した日中関係が緊張を強め、レーダー照射問題で軍事的緊張はさらに高まっている。
世論からは安全保障体制の強化の声が上がるなか、看過できない事態が発生していた。
「中国のフリマアプリで、自衛隊グッズが多数、出品されているんです」
こう述べるのは中国事情に詳しいライターの広瀬大介氏だ。実際にSPA! 記者がアプリ「閑魚」を覗いてみると、問題の出品はすぐに見つかった。
約5万2000円で売られていたのは、金糸の肩飾りが威厳を醸し出すジャケット。左胸部分に記念章や功労章が連なっている。これは、陸上自衛隊の一佐の常装服だという。
一佐と言えば、陸上自衛隊の制服組トップの陸上幕僚長から数えて4つ目のポストに当たる上級幹部である。
◆防衛省報道室の回答は…
また、旭川駐屯地に司令部を置く陸上自衛隊第2師団の肩章が縫い付けられた冬用迷彩作業服の上下と防寒用ベストのセットは約6万円。
海上自衛隊の三佐のものと見られる常装冬服は約6万3000円などが並ぶ。さらにヘルメットや水筒、自衛隊手帳といった装具もあった。
こうした出品物に共通するのは「本物」「官給品」など正規品だと記されていることだ。
そこで迷彩作業服を3万円で出品していた人物に、購入希望者を装い、「本物か？」とDMしてみた。すると「タグを見ればわかるとおり、間違いなく本物」と丁寧に返信があった。
しかし、入手ルートについて尋ねた途端、態度が一変。「説明する必要はない」という言葉を3連投したのち、連絡が取れなくなった。
一方、海上自衛隊の常装冬服の出品者は、「海外にいる友達に頼んで買ってもらった」と答えたが、それ以上の具体的な説明はなかった。
こうした装備品や制服がもし日本で悪用されたらどうするのか。防衛省報道室は「流出や転売という事態を認識している」と認めた上で、SPA! の取材に対し、こう回答した。
「制服などの装備品については、管理状況を確認するため、定期的に各個人ごとの現況調査をする等により、引き続き、厳格な管理を行ってまいります。なお、制服などの装備品を不正に売却し、業務上横領や窃盗など、規律違反の事実が認められた場合には、懲戒処分の対象となります」
実際に4月には、海上自衛隊の3等海曹が、制服や靴などを盗み、フリマアプリに出品して懲戒免職となっている。
50代の元自衛隊員は別の流出ルートもあると示唆する。
「予備自衛官や予備自衛官補の招集訓練時に、官給品の装具などが紛失するケースがよくありました。どうやら、一部の予備自衛官にミリオタが紛れていて、コレクションとして盗んでいるのではないかという話でした」
◆カンボジア詐欺事件で使われた警察の制服
複数の流出ルートが存在するようだが、一方で中国フリマアプリには自衛隊関連のほかにも、警察関連の出品が複数、確認できた。
警視庁の制服や滋賀県警の肩章、機動隊制服などなど。レプリカと明記したものもあれば、本物と説明する出品も。
4月に中国人男性が神奈川県警の制服を着用して日本国内で歩く姿がXに転載され不安の声が上がったこともあった。
さらに5月にカンボジアで日本人29人が詐欺容疑で逮捕された事件でも、警視庁や長野県警の制服が押収されたという報道も。治安機関の制服だけに悪用が心配される。
