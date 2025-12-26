琉球風水志シウマさんが大胆予測！2026年を味方にする開運メソッド
2025年が終わり、いよいよ2026年に！ テレビやSNSで注目を集める琉球風水志シウマさんに、2026年を大胆予測していただきました。運気の上げ方や暮らしに取り入れやすい開運行動、注意したい点も必見です。
教えてくれたのは▷琉球風水志 シウマさん
琉球風水師である母の影響を受け、独自に数意学を確立。これまでに鑑定した人は5万人以上。YouTube「琉球風水志シウマ公式チャンネル」も要チェック！
2026年は干支でいうと丙午（ひのえうま）、九星気学では一白水星に当たる年。非常に強く熱い「火」のエネルギーを秘めた丙午と、環境によってさまざまな形に変化する「水」を象徴する一白水星が同時に来る年で、どう転ぶか予測しにくい年なのだとか。
「季節でいうと冬と夏が同時に来るとか、方位でいうと北と南が同時に来るような、『いったいどっちなの？』という一年になりそうです。ころころ変わる環境に振り回されると疲れてしまいますから、まずは自分ができることとできないことを整理し、自分の立ち位置を明確にしましょう」とシウマさん。
さらに「迷いが少なく、分かりやすい人ほど運気が高いのが2026年！できるだけ分かりやすくシンプルにいきましょう」とも。具体的な開運行動としては、起床時間や食事時間など、時間や行動パターンを決めておくこと。2026年の開運スポットは寝室なので、寝室を整え、パジャマや寝具を買い替えるのもおすすめです。
2026年はよい水の影響を受けて波に乗るとチャンスをつかめる年でもあります。変に根回ししたり、したたかになったりせず、素直な自分でいることを心がけましょう。
また2026年、特に注意したいのは水害と未知なるウイルス。「水害といっても大雨や洪水、土砂災害に限らず、水不足による被害にも注意が必要です。自宅の備蓄対策やハザードマップの確認など、水害に対する備えを例年以上に意識しましょう。熱いエネルギーが眠っていたウイルスを呼び覚ます可能性もあるので、新型コロナウイルスのような流行病にも注意。健康面でいうと一白水星の年は睡眠不足や冷えなどから体調を崩しやすい年。健康管理にはいつも以上に気を配りましょう」
キーワードは「シンプルイズベスト」ですね！ 予測しにくい年だからこそ、日々の暮らしを丁寧に。
