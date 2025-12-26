【40・50代】髪型マンネリ化 → 長めでも短めでもキマる！「ウルフヘア」試してみて♡

トレンドのスタイルとして注目度の高い「ウルフヘア」。レイヤーの入れ方を調整するだけで、短めでも長めでも雰囲気を変えられるのが魅力です。40・50代の大人が取り入れやすいのは、レイヤーを控えめにしたウルフや、ボブベースのプチウルフなど、柔らかさを残したデザイン。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人にフィットするウルフヘアをご紹介します。

アッシュグレーの柔らかネオウルフ

アッシュグレーの色味が軽さを引き立てるネオウルフ。ネオウルフは、従来のウルフよりレイヤーを控えめに入れた柔らかなスタイルで、女性らしさを残したい人にぴったり。トップは自然な丸みをつくり、ひし形のシルエットに。ベースはくるんと外へ流して動きを添えることで、大人可愛い印象を与えています。

グレージュのくびれウルフレイヤー

明るすぎないグレージュが上品なミディアムウルフレイヤー。トップはふんわり内に入れ、ベースは軽めにつくって外へ流すデザインです。レイヤーが控えめなので、ラフな質感でも大人の余裕を感じる、こなれた雰囲気に仕上がっています。首元がスッと見える軽快さもあり、長さを変えず印象だけ変えたい人にも良さそうです。

抜け感グレージュのネオウルフ

こちらはよりカジュアルなムードのネオウルフ。グレージュの柔らかい色味にレイヤーを合わせ、美しいひし形のシルエットをつくっているのが特徴です。首元をグッとしぼってくびれをつくり、襟足は外へ軽くハネさせることで抜け感のある仕上がりに。まとまりすぎない軽やかさが、動くたびに表情を変えてくれそうです。

ベージュの柔らかプチウルフボブ

ボブの扱いやすさを残しながらウルフの要素を加えた、プチウルフボブ。トップの長さが首元までしっかりあるため、レイヤーを入れていてもまとまりやすくなっています。ベースはその下から覗くように外ハネをつけて、くびれを形成。メリハリがありつつも、ベージュの柔らかい色味との効果で、上品な印象に仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@ofuke_akifumicasii様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里