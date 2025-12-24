¡ÖÊ¼Ìò¤ò½ª¤¨¤¿BTS¥á¥ó¥ÐーÉüµ¢¡¢º£Ç¯¤ÎÂç½°Ê¸²½¤Î¾ÝÄ§Åª½Ö´Ö¡×ÊÆ¥Ó¥ë¥Üー¥É¤¬µ»ö¤òÈ¯É½¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¾ÚÌÀ
¡¡À¤³¦¤Î²»³Ú¶È³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Ë¤è¤êBTS¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷Éüµ¢¤¬¡¢2025Ç¯Âç½°Ê¸²½¤Î¾ÝÄ§Åª½Ö´Ö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥í³èÆ°¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿BTS¤ÎJ-Hope
¡¡¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Ï19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯Âç½°Ê¸²½¤òÄêµÁ¤Å¤±¤¿ºÇ¤â¶¯Îõ¤Ê²»³ÚÅª½Ö´Ö¥È¥Ã¥×10¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÈ¯É½¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢10¤Î¼çÍ×¤Ê½Ö´Ö¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¤¿BTS¤ÎºÆ½¸·ë¤ò¡Öº£Ç¯¤ÎÂç½°Ê¸²½¤òÂåÉ½¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿BTS¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦J-HOPE¤Î¥½¥í³èÆ°¤Ë¤â¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ó¥ë¥Üー¥É¤¬ºÇ¶á¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª¤Ö2025Ç¯ºÇ¹â¤ÎK-POP25Áª¡ÊThe 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢J-HOPE¤¬6·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKillin' It Girl¡Êfeat.GloRilla¡Ë¡×¤¬24°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡¡¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Ï¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢¡ÖÌÀ³Î¤Ê²»³ÚÅªÁªÂò¤È¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀª¤¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢J-HOPE¤Î¥é¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶Ê¤ÎÆÈÆÃ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ø¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì½ÅÁØÅª¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡ÖÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ó¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñー¤ÎGloRilla¤¬¡¢¶Ê¤Ë¤è¤êÎ©ÂÎ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Ï¡ÖÃ£À®´¶¤È¼«¿®¤ò¡¢1¤Ä¤ÎÈþ³Ø¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¶Ê¡×¤È¡¢J-HOPE¤¬¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ÖKillin' It Girl¡Êfeat.GloRilla¡Ë¡×¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹Ä¾¸å¤«¤é¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥Á¥ãー¥È¡ÖHot100¡×40°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢J-HOPE¤Î¥½¥í¶Ê¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤Î½ç°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BTS¤Ï2026Ç¯½Õ¡¢¿·¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤È¤â¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21Æü¤Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦Weverse¤Ç7¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö2026Ç¯¤ÏBTS¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤è¤¦¡£Âç¤¤Ê¤â¤Î¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê1Ç¯¤Ê¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÆÃÌó¡¦moca¡Ë