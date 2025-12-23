【奈月セナ写真集 MADONNA】 12月23日発売 価格：4,400円

「奈月セナ写真集 MADONNA」表紙

【拡大画像へ】

イマジカインフォスは、奈月セナさんの最新写真集「MADONNA」を本日12月23日に発売した。価格は4,400円。

本書は、女優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナさんの写真集。奈月さんが様々な時代の「マドンナ像」に挑戦し、“女性の魅力がどう進化してきたのか”を彼女の身体と表現力で辿る。

イマジカインフォスのオンラインショップ・インフォスクエアではポスター付きの限定版も販売されているほか、発売記念イベントも応募受付中となっている。

□インフォスクエアのページ

【電子版表紙】奈月セナ写真集 MADONNA

【先行イメージカット】【奈月セナさんコメント】

60～90年代を彩ったミューズたちに魅せられて、彼女たちの放っていた"情熱”と"本能"を追いかけました。

時代を超えて輝く女性の姿を、わたしの中に映しています。

新しい自分を見つけるような撮影でした。

見てくれる人それぞれの中にも、

きっと“あなたのMadonna”がいると思う。

この写真集が、その心に少しでも届いたらうれしいです。是非お手元に！

【Tim Galloさんコメント】

グラビアは、美へ近づくほど普遍性を帯びていくと思います。

そしてグラビアという「カルチャー」を前へ進めるために、過去の美を受け取り、その呼吸をいまへつなぎ、現代のグラビアに新たな息づかいを戻したい。

その思いで本作を作りました。

発売記念イベント概要

会場：ソフマップAKIBA アミューズメント館 8F イベントスペース

日程：2026年1月10日13時開始

受付期間：2026年1月10日12時30分まで

会場：書泉ブックタワー

日程：2026年1月11日17時30分

受付期間：2026年1月11日18時30分まで

【内容】

1冊券

・サイン入り写真集1冊 ご本人よりお渡し（事前記入済み）＋握手

3冊券

・サイン入り写真集1冊 ご本人よりお渡し（事前記入済み）＋握手＋ツーショットチェキ1枚

・サインなし写真集2冊 スタッフよりお渡し

5冊券

・サイン入り写真集1冊 ご本人よりお渡し（事前記入済み）＋プリントサイン＆コメント入りポストカード＋握手＋ツーショットチェキ1枚＋お客様持参スマートフォン等携帯電話によるツーショット又はワンショット撮影1枚

・サインなし写真集4冊 スタッフよりお渡し

【受付方式】

先着制

【受付URL】

ソフマップAKIBA アミューズメント館

書泉ブックタワー

※使用できる撮影機器はお客様ご自身のスマートフォン等携帯電話に限らせていただきます。

※スマートフォン等本体の標準カメラ機能での撮影に限ります。

※ライブモードやアプリを使用しての撮影は禁止させていただきます。

※原則再撮影はできません。お客様ご自身で、会場内で画像をご確認のうえご退出ください。

※お客様のスマートフォン等の故障、紛失、バッテリー不足等により写真撮影が出来なかった場合や、容量オーバー等により写真画像データが保存出来なかった場合等、いかなる理由によっても振替写真撮影は行いません。

※撮影時のポーズはご指定いただけません。

※状況により出演者がマスク等を着用する場合がございます。

※特典会参加時、お客様はマスクの着用を推奨いたします。（状況によってはマスクの着用をお願いする場合がございますので必ずご持参ください。）

※撮影中の出演者への声がけは「なし」とさせていただきます。