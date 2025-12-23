À¾Éð¡ÖÃæÂ¼¡¦·ª»³¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÏ³¤ì¡×¤Ë¡ª¡©¡Ö¡ÉÏÂÅÄ¼°¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡É¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È°Õ¸«¿¿¤ÃÆó¤Ä
¹â¶¶¸÷À®¡Ê28¡Ë¡¢º£°æÃ£Ìé¡Ê27¡Ë¤ÎÅê¼ê£²¿Í¤¬º£¥ª¥ÕÁê¼¡¤¤¤ÇÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¡£
º£µ¨¥ê¡¼¥°£µ°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¹â³Û¤Ê¾ùÅÏ¶â¥²¥Ã¥È¤ò¸«±Û¤·¤ÆÊä¶¯¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£
¡Ö11·î28Æü¤Ë¤ÏDeNA¤«¤éFA¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¡¢12·î£µÆü¤Ë¤ÏÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ°æ¤ÏÇ¯Êð¥é¥ó¥¯¤¬¶âÁ¬¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤C¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£µ¨¿äÄê£±²¯2000Ëü±ß¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿·¬¸¶¤Ï¿ÍÅª¡¢¶âÁ¬Êä½þ¤É¤Á¤é¤«¤òDeNA¤¬À¾Éð¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëB¥é¥ó¥¯¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¾ÉðOB¡Ë
À¾Éð¤ÏÅö½é¤ÏÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÂÇÀþ¶¯²½¤òÍ¥Àè¤·¤¿FAÊä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¾Éð¤Ï·¬¸¶¤ÈÇ¯Æâ¤ËÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Á¡¢DeNA¤Ë¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Î¥ê¥¹¥È¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆþÃÄ¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Î¼ã¼ê¤ä³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
µåÃÄÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÀë¸À¤·¤¿·ª»³¹ª¡Ê42¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ¯Êð¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤â¡¢Íèµ¨25Ç¯ÌÜ¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ò·Þ¤¨¤ëÃæÂ¼¹äÌé¡Ê42¡Ë¤¬¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÏ³¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥¡¥ó¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¸ùÏ«¼Ô¤Ç¡¢µåÃÄ¤Ï¾Íè¤Î´ÆÆÄ¡¢»ØÆ³¼Ô¸õÊä¤È¤·¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Â¸ºß¡£·ª»³¤Ï¼«¤é¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤°»þ´ü¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤âÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ì¤Ð°úÂà´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²¿Í¤È¤âÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ðµ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼êËÜ¤È¤·¤ÆDeNA¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï£°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
FA¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»³ÀîÊæ¹â¡Ê34¡Ë¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤ÆÀ¾Éð¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢°úÂà´Ö¶á¤ÎÏÂÅÄµ£¡Ê44¡Ë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡ÊÀ¾ÉðOB¡Ë
ÃæÂ¼¡¢·ª»³¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë¤³¤½·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ê¤É¤ÇµåÃÄ·Ð±Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼¤À¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤¬Î®½Ð¤¹¤ì¤Ð±¿±ÄÌÌ¤ÇÂç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¡ÉÏÂÅÄ¼°¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡É¤«¤é²¿¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡££²¿Í¤òÀäÂÐ¤Ë¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤È¡¢¡Ø·ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÃÇ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼ã¼ê¤ò¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¼Ô¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
²Ì¤¿¤·¤ÆÇ¯ÌÀ¤±¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÀ¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈáÌÄ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡£