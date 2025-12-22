安心感があるゆえに抜けだせない組み合わせこそ、飽きないためのパターンがあるとさらにいい。着方やデザイン、ときにはボリュームで。ニットを今の気分で着続けられるアイディアをもとに、目的や予定に合わせて気持ち新たにローテーション！







コートを着なくても可愛い「サイズ感でゆるめる」

ざっくりとしたケーブル編みに、そでやすそがあり余るオーバーシルエット。コートなみの防寒性があるメンズのボリュームニットを主役にすると、それだけでふつう以上のシンプルに。







洒脱感を生むドロップショルダー

エクリュケーブルニット（メンズ）／MARANT（イザベル マラン 青山店） 中に着たクルーネックロンT／Hanes（ヘインズジャパン カスタマーセンター） ブルーウエストフリルデニムパンツ／ダブルスタンダードクロージング、ミュール／コルコバード（ともにフィルム） バッグ／PUNTI.（エルディスト ショールーム



大きなニットとバランスをとるようにデニムもワイドに更新



素肌にふれても心地よい、ほんのりと起毛のあるなめらかな風合い。レトロな編み模様とロングスリーブで抑揚がつき、ぶかっとしたデニムと全部ルーズに仕上げても膨張して見えない。







味わい深さを今っぽく「モチーフでゆるめる」

どことなくなつかしい柄をモノクロで落とし込む、時代やトレンドに左右されない、風格のあるレトロルック。古着のスウェットみたいなキャラクターやモチーフニットが、ユーモアのある手慣れたハズしに。







肩を落としたミッキーマウス

©Disney

キャラクターニット／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） 中に着た白シャツ／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） 黒ワイドデニムパンツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） 黒フェイクレザージャケット／カルバン・クライン（カルバン・クライン カスタマーサービス） サングラス／THE BEDFORD HOTEL（キングスター） パールイヤリング／アビステ



落ち着いたヴィンテージ感に似合うシュールな遊び心



1928年のアニメーション『蒸気船ウィリー』にて、宿敵である山猫のキャプテン・ピートに怒られる、落ち込んだ表情のミッキーを起用。グレイッシュな色あせたモノトーンで、いっそう味わい深く。





【全14スタイルの一覧】≫「ゆるいほうがキレイに見える」ニット姿の実例集「手抜きに見えない」ラクの仕方のテクニック



