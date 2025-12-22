合わせるなら「真逆の服」使えるワンパターンが増える「ちょっと違う」コーディネートのつくり方

写真拡大 (全3枚)

たった２着で必然的にオシャレを引き寄せる、まちがいない上下の組み合わせ。この先も着続けたいからこそ、飽きないための手数を知っておきたい。ものをかえる・見方をかえる。少しの違いで気分が変わる「これもいい」パターンを考察。


ビッグシャツと「短め丈」

「腕は隠して、脚は出す」バランスで肌面積を調整し、短め丈のボトムに欲しい品格や清潔感を加算。緊張を和らげてくれるオーバーサイズのシャツを、さらにすっきり見せるなら？



肩パッド入りで締める

白パワショルシャツ／プランクプロジェクト（プランクプロジェクト 青山店）　茶カプリパンツ／ザ ポーズ（ウィム ガゼット ルミネ新宿店）　眼鏡／MIU MIU（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス）　バッグ／アドカラム（アンソロジー）　パンプス／KATIM　


ドロップショルダーでもぼやけることなく、シャープな輪郭を残せる肩パッド。パンツというよりタイツのようなボトムでシャツとのメリハリを強調。装いに応じてパッドは取りはずし可能。



ミニボトムの温度を上げるふっくらウール

黒シャツジャケット／HER.　中に着たネイビーシャツ／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）　ブラウンミニスカート／KBF（KBF ルミネエスト新宿店）　イヤリング、ダブルリング／ともにアビステ　眼鏡／Oliver Peoples（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス）　バッグ／ZANCHETTI（ショールーム ロイト）　ロングブーツ／バナナ・リパブリック


黒を起毛感のある風合いでマイルドな表情に。見た目にもあたたかい質感がミニスカートの緊張感を和らげ、体感温度も上昇。素肌を隠すロングブーツでつなぎ、ミニをバランスよく。



都会的なスポーティ

レザージャケット／Lee（エドウイン・カスタマーサービス）　中に着たブルゾン／TW　レギンス／SEA（エスストア）　黒BIGバッグ／イムラム　ローファー／HARUTA


ジムにも行ける気楽なスタイルをおでかけ仕様にブラッシュアップ。レイヤードしやすいゆとりのあるオーバーサイズのおかげで、中にナイロンのブルゾンを仕込んでも膨張知らず。お尻をすっぽり隠せるロング丈と、密着感のあるレギンスのコンパクトサイズがかけ合わさって、シルエットにメリハリが生まれる。



（コーディネートのプライスなど詳細）
【全15スタイルの一覧】≫「真逆で合わせて」見違える「ワンパターンが増える」コーディネートの変え方