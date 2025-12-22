LUNA EARTH ONLINE新作！可愛いリンゴモチーフアクセサリー登場
LUNA EARTH ONLINEの新作アクセサリーが登場！リンゴモチーフのアイテムは、イヤリング、ピアス、ネックレス、リングといったバリエーションが揃い、どれも可愛さ満点♡さらに、定番の人気アイテム・ファーバッグも新作としてラインナップに加わり、コーディネートを華やかに彩ります。価格もプチプラで、330円（税込）～とお財布にも優しいので、気軽にお試しいただけますよ♪
リンゴモチーフアクセサリーで華やかさをプラス
LUNA EARTH ONLINEの新作「リンゴモチーフアクセサリー」は、どれも可愛くて女性心をくすぐります。特に注目したいのが、リンゴの形をしたイヤリングやピアス、ネックレス、リング。
どれも330円（税込）というお手頃価格で、レッドとグリーンの2カラー展開。
シンプルなコーディネートにアクセントを加えるのにぴったりで、日常使いにもぴったりです。
カジュアルにもオフィスにも、さりげなく可愛いリンゴのアクセサリーで、ちょっとしたアクセントを楽しんで♪
人気のファーバッグと新作アクセで冬コーデをアップデート
寒くなる季節にぴったりな新作ファーバッグも登場！LUNA EARTH ONLINEの「フェイクファーショルダーバッグ」は、グレーとブラックの2色展開で、どちらも冬のコーディネートにぴったり。
大人っぽく、シンプルで使いやすいデザインなので、どんなスタイルにも合わせやすいですよ。
さらに、新作の「ビッグベロアリボンバレッタ」や「ロングテールチェックリボンクリップ」などのアクセサリーも、新しい季節にぴったりな華やかさをプラスします。
プチプラで揃うこのアイテムたちで、冬のコーディネートに華やかさを添えて♡
プチプラで手に入る！お得感満載の新作アクセサリー
LUNA EARTH ONLINEのアクセサリーは、どれもお手頃価格で手に入るのが嬉しいポイント！
例えば、人気の「リンゴモチーフネックレス」や「リンゴモチーフリング」など、どれも330円（税込）で購入できるので、気軽にトライできます。
アクセサリーをプチプラで揃えたい方にもぴったりです。シンプルなデザインながらも存在感があり、コーディネートのアクセントにぴったりなアイテムばかり。
新作アクセサリーで、手軽に冬のオシャレを楽しんでくださいね♪
LUNA EARTH ONLINEの新作で冬のオシャレを楽しんで♪
LUNA EARTH ONLINEの新作アクセサリーとファーバッグで、冬のコーディネートをさらに華やかに！リンゴモチーフのアクセサリーは、どれも可愛くて、お手頃価格で手に入るので、ついつい集めたくなりますね♪
「ビッグベロアリボンバレッタ」や「ロングテールチェックリボンクリップ」など、冬にぴったりなアイテムも勢ぞろい。
プチプラでありながら、トレンド感たっぷりなアイテムばかりなので、気軽にチェック♡