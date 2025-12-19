X JAPANのYOSHIKIが18日、都内で記者会見を行い、来年4月に約3年ぶりとなるクラシカル公演「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜−Tokyo 3 Nights 世界への第一章」開催を発表した。同3〜5日までの3日間、東京ガーデンシアターで行われる。

来春、日本を出発点としてYOSHIKIの新章が幕を開ける。「2026年4月から本格的なアーティスト活動を復活させる。その第1弾を、今回は東京から世界に向かおうと思います」と宣言した。東京以外の場所でも公演を予定しており、自身の新曲も多数披露する見込み。「変な言い方ですけど、第一章はこれから」と含みを持たせた。

11月にサウジアラビア公演を行うなど、今年も相変わらずの多忙ぶり。漢字一文字で表すなら「涙」とした。「リハビリも辛かった。前向きに頑張ろうって思いながらも涙を流しました」と回想。しんみりしたのもつかの間、続けて「来年は驚くようなことが発表できると思っていますので、来年は『驚』」と速やかに予告。気になる来年の予定については「言うと怒られちゃう。今日は普通の会見でごめんなさい」と笑い、「来年はインパクトある会見ができればと思っています」。第一章の展開にも注目が集まりそうだ。【望月千草】