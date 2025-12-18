記者会見に臨むノーベル平和賞受賞者のマリア・コリナ・マチャド氏＝11日/Leonhard Foeger/Reuters

（CNN）ベネズエラの野党指導者でノーベル平和賞受賞者のマリア・コリナ・マチャド氏の広報担当者は17日、マチャド氏がノーベル平和賞の授賞式が行われたノルウェー・オスロを後にしたことを明らかにした。

広報担当者はマチャド氏の容体は良好で、このところ専門医の診察を受けるなどして早期の完全回復を目指していると説明した。

マチャド氏は先週、ひそかにベネズエラを出国してノルウェーに向かっていた際、脊椎（せきつい）を骨折した。

マチャド氏はベネズエラのマドゥロ大統領を最も批判している政治家の1人で、身に危険が及ぶ恐れがあることから国内で11カ月間、潜伏していた。だが、授賞式に出席するためにオスロに向けて困難かつ危険な移動を開始した。10日午前中にあった授賞式には間に合わず、マチャド氏の娘が代理で賞を受け取ったが、11日には公の場に姿を見せた。

米特殊部隊の退役軍人でグレイ・ブル・レスキュー財団の創設者、ブライアン・スターン氏は自身の救出チームがマチャド氏のベネズエラ出国作戦を実行したと明らかにした。スターン氏はCNNに、作戦は約16時間に及び、その大半が夜間の荒れた海で遂行されたと語った。

船とプライベートジェット機を乗り継いでマチャド氏は10日にノルウェーに到着した。そこで娘と再会し、約1年ぶりに公の場に姿を現しホテルのバルコニーから群衆に手を振った。

スターン氏は「我々がこれまでに行った中で今回の作戦は圧倒的に困難かつ最も注目を集め、最も慎重を期したものだった」と述べ、マチャド氏にベネズエラへ戻らないよう懇願したことも明らかにした。