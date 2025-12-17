¡ÚMLB¡Û¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤â¥È¥ì¥ó¥É¤Îµ¾À·¼Ô¤Ë¡Ö³°Ìî¼ê¤¬¿¼¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÆóÎÝÂÇ¤È»°ÎÝÂÇ¤¬·ã¸º¡Ä¡Ä¼éÈ÷°ÌÃÖµ¬À©¤Î¿·¥ëー¥ë¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Äó¸À
2025Ç¯¤Î¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ï¡¢¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£º£µ¨Á´30µåÃÄ¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤¿5650ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢1871Ç¯¤Î¥×¥í¥êー¥°È¯Â°ÊÍè¡¢»Ë¾å6ÈÖÌÜ¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤â°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦¡¢¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆóÎÝÂÇ¤È»°ÎÝÂÇ¤Î¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¶áÂåÌîµå¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÊÀ³²¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¢£³°Ìî¼ê¤ÎÊ¿¶Ñ¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬¡Ö»Ë¾åºÇ¿¼¡×
¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¡Ö¥®¥ã¥Ã¥Ñー¤Ï»à¤ó¤À¡§ÆóÎÝÂÇ¤È»°ÎÝÂÇ¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡©MLB¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥Çー¥¿¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ò½ü¤¯Ä¹ÂÇ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£º£µ¨¤Î1»î¹çÅö¤¿¤ê¤ÎÆóÎÝÂÇ¿ô1.59ËÜ¤Ï1992Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¾¯¡£»°ÎÝÂÇ¿ô¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇ¾¯µÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢³°Ìî¼ê¤ÎÊ¿¶Ñ¼éÈ÷°ÌÃÖ¤òÊ¬ÀÏ¡£Ãæ·ø¼ê¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¡¢2015Ç¯¤ÏÊ¿¶Ñ312¥Õ¥£ー¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£µ¨¤Ï323¥Õ¥£ー¥È¤ËÊÑ²½¡£11¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó3.4¥áー¥È¥ë¡Ë¤â¸åÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁöÎÏ¤â¾å¾º¡£³°Ìî¼êÁ´ÂÎ¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Þ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Î»»½Ð¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·øÊý¸þ¤Ø¤Î95¥Þ¥¤¥ë°Ê¾å¤ÎÂÇµå¤Ë¤è¤ëÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬Äã²¼¡£Ä¾¶á10Ç¯´Ö¤ÇÂÇÎ¨¤¬¡Ö.541¢ª.403¡×¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¤Ï¡Ö1.091¢ª.791¡×¤Þ¤Ç°²½¡£Ä¹ÂÇ¤Î¸º¾¯¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤»þ´ü¡×
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤ËµåÃÄµÏ¿¤ÎÇ¯´Ö59ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤Ï¡¢Ä¾¶á2Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤ë¤ÈÊ¿¶Ñ37ËÜ¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£¡ÖÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¡¢º£¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡£°ÂÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ì»þ¤Ï¡Ö³°Ìî¼ê¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ëµ¬À©¤òÀß¤±¤ë°Æ¡×¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ÊーÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÈó¸ø³«¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ê¤É¤Ç¼Â¸³Åª¤Ë»î¤ß¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¥ìー¥¶ー¤Ç°ÌÃÖ¤ò¼¨¤¹¡×¡Ö³°Ìî¤ËÊ£¿ô¤Î¥¾ー¥ó¤òÉÁ¤¯¡×¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹½ÁÛ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤íËÜ³ÊÆ³Æþ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ø¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¤ÎÎÉ¤¤Ìîµå¡Ù¤òºî¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤»þ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢¿·¥ëー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£