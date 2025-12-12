紀ノ国屋の福袋2026♪バッグや食品が揃う年末限定セットが登場♡

紀ノ国屋公式オンラインストアでは、年末恒例の福袋「ハッピーボックス」を数量限定で販売中です♡デイリーに使えるエコバッグや保冷バッグを揃えた「ニューイヤーハッピーバッグ」と、バッグに加えカレーやスープ、お菓子などのこだわり食品を楽しめる「ニューイヤーハッピーボックス」をご用意。1年頑張った自分へのご褒美や、新年の食卓にぴったりのセットです♪

バッグで毎日を彩るハッピーバッグ



デイリーに使えるバッグをまとめて - ニューイヤーハッピーバッグ（ピンク）

コラボバッグも入ったお得なセット - ニューイヤーハッピーバッグ（グリーン）

人気のコラボトート入り - ニューイヤーハッピーバッグ（ブラウン）

「ニューイヤーハッピーバッグ」は、ピンク・グリーン・ブラウンの3色展開。

ピンクセットはモンステラ柄クリアトートやスライドジッパーバッグなどを、グリーンセットはコラボバッグやキルティングトート、ブラウンセットは上品な4ポケットトートSを詰め合わせました♡

デイリーからお出かけまで幅広く活躍します。

食品も楽しめるハッピーボックス



バッグも食品も楽しめる充実セット - ニューイヤーハッピーボックス（ブラック）

お茶の時間にぴったりの和テイスト - ニューイヤーハッピーボックス（グリーンティー）

甘いものとバッグのうれしい組み合わせ - ニューイヤーハッピーボックス（ピンク）

「ニューイヤーハッピーボックス」は、ブラック・グリーンティー・ピンクの3種。

ブラックセットには黒毛和牛カレーや国産ビーフシチュー、コーヒー、クロワッサンラスクを。

グリーンティーセットには煎茶ティーバッグやゆず茶、野菜スープを、ピンクセットには紅茶ワッフルやチョコ、セミドライアップルシナモンを詰め合わせ♡

おうち時間やティータイムにぴったりです。

さらに公式オンラインストア限定で「お年玉袋」も登場♡

紀ノ国屋 お年玉袋（15,000円）

紀ノ国屋 お年玉袋（30,000円）

紀ノ国屋 お年玉袋（50,000円）

15,000円・30,000円・50,000円の3種類があり、EXVオリーブオイルやシャンパン、ウイスキーなどのグルメをバッグに詰め込みました。

大容量バッグはお買い物やアウトドアにも便利なサイズ（約タテ35cm／ヨコ35cm／マチ15cm）。数量限定なので、ぜひお早めにチェックして♪

紀ノ国屋の福袋で新年を華やかに♡



紀ノ国屋の福袋「ニューイヤーハッピーバッグ」や「ハッピーボックス」は、数量限定でオンラインストアにて販売中♡

バッグや食品をまとめてお得に揃えられるセットは、自分へのご褒美や新年の贈り物にぴったりです。

公式オンラインストアで予約・購入可能なので、年末の早めのチェックがおすすめ♪豊かな食卓と華やかな毎日を、紀ノ国屋の福袋でスタートさせましょう。