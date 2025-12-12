この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

PIO探偵事務所が公開した「【浮気調査】2.料理教室の後、男性宅へ…」が、視聴者の間で大きな反響を呼んでいる。動画には、料理教室を終えた新婚妻とスーツ姿の男性が、自然な流れで行動を共にする様子が記録されている。



映像は、駅の構内を並んで歩く二人の姿から始まる。探偵は対象者との距離を保ちながら尾行を続け、「電車で移動しています」と無線越しに報告。やがて目的の駅に到着すると、二人は人混みの中を抜け、住宅街へと足を進めた。



探偵の声が静かに続く。「住宅地を歩いています」



落ち着いた住宅街を並んで歩く姿は、まるで長い付き合いのある恋人同士のようだった。緊張が走ったのはその直後だ。二人はあるマンションの前で立ち止まり、そのまま迷うことなく建物の中へと消えていった。



「今、1対と2対がマンションへ入っていきました」



探偵の冷静な実況が、決定的瞬間を物語っていた。



この“短い移動”に凝縮されていたのは、料理教室後のただの寄り道ではなく、新婚夫の不安を裏付ける重大な事実だった。実際、後日この映像を確認した夫は、妻が結婚記念日に着ていた服を身にまとっていたことに気づき、言葉を失ったという。



今回の動画は、浮気調査のリアルな一部始終を切り取ったものだが、そこに映っていたのは、新婚家庭を揺るがす“3時間の行方”だった。



