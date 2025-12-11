月の年金約16万円「再雇用よりも繰り上げ受給を選んだ」62歳男性の気ままな年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住62歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：62歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：800万円
現在の資産：預貯金1000万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金456カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万3200円（繰り上げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：10万6400円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「年金の繰り上げ受給を決めてから、生活に安心感が生まれている」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「再雇用を選択しなかったので、年金を65歳から受給するか繰り上げ受給するかで悩んだ。その後、繰り上げ受給することに決めてから生活に安心感が生まれている」と語っています。
ひと月の支出は約「16万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「スーパーで週3日程度パートをしている」年金で足りない支出については「パートで得た収入で補填（ほてん）」しているという投稿者。
年金以外に「スーパーで週3日程度働いて、月3万円程度」の収入があると言います。
年金生活においては「買い物に行く際は、事前に値段と買う品物を決めてから行くようにしている。衝動買いをしないように気を付けている」とあり、浪費を防いでいるとのこと。
「自由時間が増えたので、疑問に思ったことを図書館ですぐに調べられる」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「どちらかというと出不精なので、見聞を広めるためにもっと旅行したりと行動的であればよかった」と回答。
今の生活での不満については「時々年金受給額がもう少しあればと感じる。今後年齢を重ねていくうちに、不安が生じてくるかもしれない」とコメント。
一方で「現役時代に比べて、自由に使える時間が格段に増えたことがうれしい。好きな読書のための図書館通いも楽しみの一つ。時間があるので、何か疑問に思ったことをすぐに調べることができる」と今の生活の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)