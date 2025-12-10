これから眠る人のために『粉雪』を歌う……だとっ!? レミオロメンの名曲を宮舞モカが添い寝で歌う動画に「ドカ雪じゃねーか！」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『これから眠る人のために宮舞モカが粉雪を歌ってくれるようです』というビームマンPさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

各地で初雪が観測されたので初投稿です

これから眠る人のために宮舞モカが粉雪を歌ってくれるようです

眠れぬ夜、宮舞モカがあなたの隣で歌ってくれるのは……あの『粉雪』！？レミオロメンの名曲を、添い寝で歌ってくれる動画が、ニコニコユーザーの間で大きな話題となっています。

音声合成ソフトのキャラクターである宮舞モカが、ベッド上で横になりとろんとした表情をしています。とても魅力的なイラストですが、こちらは2025年11月29日にがまうおさんがニコニコ静画へ投稿した「宮舞モカ添い寝素材」が元になっています。

ここにはLive2D用にレイヤー分けされた「Live2D できるかも版」も収録されていました。これがニコニコ動画ユーザーの創作意欲を刺激したようです。ビームマンPさんが、この動画を公開したのは、わずか5日後のことでした。

宮舞モカが『粉雪』を添い寝でしっとり歌い出します。SynthesizerV の宮舞モカは人間顔負けの歌唱力。やわらかい歌声が、心も眠気も包み込みます。

とはいえ、この曲は添い寝に適した曲ではありません。クライマックスの直前、突如歌声にパワーがみなぎります。画面も「ん？」というコメントで埋め尽くされます。

そして、サビがくると「こな〜ゆき〜」と大きく口を開けて熱唱。顔を赤く染め、額に汗をかいて発する力強い歌声には、「うるせえｗｗｗｗ」「眠気も粉雪も吹っ飛ぶ」とコメント欄も爆笑に包まれます。

サビを歌い終えると、秒で「スヤァ…」と表情が柔らかくなる宮舞モカ。「こっから寝直せる強者じゃねえよ俺」「急に落ち着くな」など、ここでもツッコミの声が絶えません。

予想できる展開でありながらも、予想を超えるクオリティーで圧倒してくるこの動画。ぜひ宮舞モカのパワフルな添い寝熱唱を聞いてみてください。

視聴者コメント

こなああああああああああああああああゆきぃぃぃぃ

ドカ雪じゃねーか！

寝れねぇｗｗｗ

１２月になってからアワード候補出してくんなよ…

流石のビームマンと言わざるを得ない。

文／高橋ホイコ