元不登校ＹｏｕＴｕｂｅｒで現在は冒険家を自称する高校生ＹｏｕＴｕｂｅｒのゆたぼん（１６）が８日、ＹｏｕＴｕｂｅに新規投稿。６日にバイクを運転中、交通事故に遭ったことを明かした。対向車線を走っていた車がセンターラインを超えて突っ込んできて、ふっとばされたという。

６日付けのＸで、腕にガーゼなどを巻いてベッドの上で横たわり、点滴を受けている写真をアップ。入院中であることだけを明かしていた。

８日には、病室のベッドの横で、車イスに座り、うなだれている写真を添え、「お見舞金」を銀行振込で受け付けていることを説明。「お見舞い金として頂きますので、収支報告はしないし、領収書の発行もしません。いかなる法的な義務も負いません。その上でお見舞い金を下さる方はこちらにお振込みお願い致します」と記した。

その後、「今日からリハビリを開始しました」と報告。「心配して連絡くれた皆さん、お見舞い金を振り込んでくれた皆さん、本当にありがとうございます！」と感謝をつづった。

ゆたぼんによると、事故は沖縄でボクシングの練習の帰りに発生。「普通に法定速度で走行中、対向車線を走っていた車が、いきなりセンターラインを越えて、突っ込んできた。僕は避けるひまもなく、ボンッと衝突して、人身事故にあった」とし、「３秒間くらい意識を失って、意識を取り戻して、頭がフラフラしている状態。警察と救急車、親にも連絡した。相手側は車内から降りてこず、車の中にいたまま。『大丈夫？』のひとことも、謝罪もなかった」などと説明していた。