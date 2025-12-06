「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」が６日、大みそかから元日にかけて事務所全体で行うカウントダウンコンサートを３年ぶりに開催することを公式サイトで発表した。ＮＥＷＳやＳｎｏｗ Ｍａｎら総勢１２組が出演する。

年末年始の風物詩が、３年ぶりに復活する。「カウコン」ことカウントダウンコンサートは、２０２２年末まで東京ドームで行われ、テレビ中継もされた恒例行事だ。今年は東京ドームで午後１０時３０分開演となる。テレビ関係者によると、「今年はフジテレビでの中継はない」という。

同社サイトによると、３年ぶり開催となる今年は、ＮＥＷＳ、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ、Ｋｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２、ｔｉｍｅｌｅｓｚ、中島健人、Ａ．Ｂ．Ｃ‐Ｚ、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ、ＳｉｘＴＯＮＥＳ、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、なにわ男子、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ、Ａぇ！ ｇｒｏｕｐの１２組が出演する。キンプリとＳｉｘＴＯＮＥＳは、ＮＨＫ紅白歌合戦出場後の出演となる。なお、嵐の名前はなかった。

「カウコン」を巡っては、２３、２４年はジャニーズ事務所創業者の性加害問題などを受けて開催を２年連続で見送りに。昨年はＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰが年またぎの公演を東京ドームで行っており、今年の開催有無に注目が集まっていた。

【ＳＴＡＲＴＯ社の発表全文】

「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＣＯＮＣＥＲＴ ２０２５‐２０２６ ＳＴＡＲＴＯ ｔｏ ＭＯＶＥ」開催のお知らせ

日々、たくさんのご声援をいただきありがとうございます。

ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属アーティストが一堂に集まり、本年の年末年始を跨いだカウントダウンコンサートを開催させていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます。

日頃より応援いただいているファンの皆様に特別な時間をお届けできればと思いますので、ぜひ弊社所属アーティストと一緒に年越しのひとときを楽しんでいただけますと幸いです。