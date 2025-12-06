ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > STARTO社3年ぶり「カウコン」復活 嵐やSUPER EIGHTなどは不参加か STARTO ENTERTAINMENT ジャニーズのカウコン エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ STARTO社3年ぶり「カウコン」復活 嵐やSUPER EIGHTなどは不参加か 2025年12月6日 17時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと STARTO社が6日、カウントダウンコンサートの開催を発表した 3年ぶりの復活となり、出演はNEWS、Hey! Sɑy! JUMPら12組 DOMOTOや嵐、SUPER EIGHT、20th Centuryの名前はなかった ◆STARTO社がカウントダウンコンサート開催を発表 COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE starto.jp 記事を読む おすすめ記事 【広島】森翔平が契約更改 来季は規定投球回数クリア目指す 2025年12月1日 14時33分 設楽統さん3年ぶりの年間首位！ブレイクはｔｉｍｅｌｅｓｚ！ 2025年12月3日 6時0分 フェス→紅白→カウコン出演のSixTONES「某所は東京ドーム？」３年ぶり開催にファン歓喜 2025年12月6日 17時57分 麻布台ヒルズ ギャラリーにて開催中！浜田雅功展 「空を横切る飛行雲」大好評につき1月3日（土）まで会期延長！クリスマスは中央広場にもグッズ登場！ 2025年12月3日 13時0分 三重県「VISON」お正月は新春チェンソーアートショー＆木工体験を楽しもう！お正月限定イベント 1/1～1/4開催 2025年12月5日 13時0分