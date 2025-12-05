25卒女性が明かす美容クリニックの現実「仕事ができない先輩は露骨に無視」「あだ名で呼び合う文化」
YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が公開した動画に、25卒の女性が出演。新卒で入社した美容クリニックをわずか3ヶ月で退職した経験を語り、その職場を「女子中学生の延長みたいな職場」と表現した。
女性は栄養士の大学を卒業したものの、就職活動では特に職種を絞らず、最終的に「家から近い」という理由で美容クリニックの受付カウンセラーとして就職を決めたという。しかし、入社後に待ち受けていたのは厳しい現実であった。
まず、美容の施術に関する膨大な知識を覚える必要があり、「これ一生勉強だ」と感じたという。さらに、人間関係にも独特の文化があった。スタッフ同士はあだ名で呼び合うフランクな雰囲気である一方、「仕事ができない先輩」はあだ名ではなく苗字で呼ばれるなど、露骨な仲間外れが存在していたことを明かした。
また、ノルマはないとされていたものの、実際には化粧品などを本来の施術に上乗せして提案する「セルアップ」の風潮が強く、顧客が求めていない商品を山のように勧めることに「やりづらい」と感じていたという。
退職の決定打となったのは、ある日の顧客からのクレームであった。待ち時間に苛立った顧客から「何でこんな待つの？」と怒鳴られた際、たまたま通りかかった女性がとばっちりを受けた。そのことを先輩に報告すると「よくあることだよ」と軽くあしらわれ、「自分は悪くないのにこんなに怒られるの嫌だな」と退職を決意したと語った。
