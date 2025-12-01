ハウステンボスを1年に何度でも楽しめる「年間パスポートキャンペーン」を開催。

「ミッフィー」や新アトラクション、日本一のイルミネーションなど、続々登場するイベントを楽しみ尽くせるお得なキャンペーンです☆

ハウステンボス「年間パスポートキャンペーン」

画像提供：ハウステンボス

期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月5日（月）

対象：年間パスポートの新規購入者

内容：新規購入が最大2,000円引き

購入方法：公式サイト、ハウステンボス入国口 年間パスポート会員デスク

※期間中にハウステンボスへの来場が必要

※期間中に購入しても来場がない場合、割引の対象外

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、九州を代表する国内有数のテーマパーク。

国内外から、多くのゲストが訪れています！

そんなハウステンボスが、新規購入者を対象にした「年間パスポートキャンペーン」を期間限定で実施。

大切な人と1年中何度も「ワクワクが、続々！」を楽しめるようにと、年間パスポートがお得に購入できるキャンペーンです！

年間パスポートキャンペーン 料金

【一般】

通常料金キャンペーン期間中来場日限定の差額購入料金(1DAYパスポートの場合)大人（18歳以上）20,000円18,000円10,400円ジュニア（小学生〜高校生）15,000円14,000円中学・高校生 7,400円小学生 9,000円未就学児（4歳〜小学生未満）12,000円11,000円7,200円シニア（65歳以上）15,000円14,000円8,100円シニア75（75歳以上）10,000円9,000円3,100円

※差額購入：1DAYパスポート、アフター3パスポート、1.5DAYパスポート、2DAYパスポートを購入した場合、退場時に年間パスポート料金との差額で年間パスポートにアップグレードできます

【長崎県在住の方】

通常料金キャンペーン期間中来場日限定の差額購入料金(1DAYパスポートの場合)大人（18歳以上）14,000円12,000円4,400円ジュニア（小学生〜高校生）10,000円9,000円中学・高校生 2,400円小学生 4,000円未就学児（4歳〜小学生未満）8,000円7,000円3,200円シニア（65歳以上）10,000円9,000円3,100円シニア75（75歳以上）10,000円9,000円3,100円

※2026年1月10日（土）以降、長崎にお住まいの方の年間パスポート料金は以下に変更

大人：15,000円、ジュニア：11,000円、未就学児：9,000円、シニア（65歳以上）：11,000円

2025年、開業以来最大規模のプロジェクトを次々と推進してきた「ハウステンボス」

世界唯一の「ミッフィー」をテーマにした新エリア「Ｍiffy Wonder Square（ミッフィー・ワンダースクエア）」をはじめ、

世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア！ハウステンボス｢ミッフィー・ワンダースクエア｣まとめ 世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア！ハウステンボス｢ミッフィー・ワンダースクエア｣まとめ 続きを見る

日本初の爽快・超絶景ライドアトラクション「エアクルーズ・ザ・ライド」などがオープン。

高精細な8K LEDを駆使した”超絶景“ライドアトラクション”！ハウステンボス「エアクルーズ・ザ・ライド」 高精細な8K LEDを駆使した”超絶景“ライドアトラクション”！ハウステンボス「エアクルーズ・ザ・ライド」 続きを見る

13年連続日本一のイルミネーションに、生歌や噴水、花火が融合した絶景ナイトショーなどのエンターテインメントも登場し、多くのゲストに「ワクワクが、続々！」を届けています！

また、シーズンイベントも一段と進化。

現在開催中の「European Holy Christmas（ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス）」では、日本初となる「グランド・シャンデリアツリー」が登場しました。

2026年1月5日まで、圧倒的な輝きに包まれる憧れのクリスマス体験が提供されています。

クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025” クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025” 続きを見る

さらに、街じゅうが真っ白な輝きに包まれ、かつてない演出とスケールで実施する「白銀の世界 グランドフィナーレ」を2026年1月10日まで開催。

“6年間の集大成の輝き”をこれまでにない演出＆スケールでお届け！ハウステンボス「白銀の世界 グランドフィナーレ」 “6年間の集大成の輝き”をこれまでにない演出＆スケールでお届け！ハウステンボス「白銀の世界 グランドフィナーレ」 続きを見る

何度足を運んでも、その日ならではの「憧れの異世界。」が楽しめるテーマパークです！

くわえて、2026年春には、大型ライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」が満を持して登場。

TVシリーズ放送開始から30周年を迎え、今なお世界中のファンを魅了し続ける『エヴァンゲリオン』シリーズの世界観を融合させたアトラクションに期待が高まります。

ヨーロッパの街並みに初号機がリフトオフ！ハウステンボス／ライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」 ヨーロッパの街並みに初号機がリフトオフ！ハウステンボス／ライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」 続きを見る

年間パスポートなら、これから開催されるイベントごとに何度でも入場可能。

キャンペーン期間中の新規購入で、お得にハウステンボスを楽しめます☆

「ワクワクが、続々！」のハウステンボスを、1年中何度でもお得に楽しめるキャンペーン。

ハウステンボスの「年間パスポートキャンペーン」は、2025年12月1日〜2026年1月5日まで開催です！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post イベント盛りだくさんのテーマパークを1年中お得に！ハウステンボス「年間パスポートキャンペーン」 appeared first on Dtimes.