ラ・リーガ 25/26の第14節 セビリアとベティスの試合が、12月1日00:15にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはアコル・アダムズ（FW）、アルフォンソ・ゴンサレス（FW）、ジェラール・フェルナンデス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

セビリアは後半の頭から選手交代。マルコン（DF）からキケ・サラス（DF）に交代した。

54分に試合が動く。ベティスのパブロ・フォルナルス（MF）がゴールを決めてベティスが先制。

61分、セビリアは同時に2人を交代。アルフォンソ・ゴンサレス（FW）、バティスタ・メンディ（MF）に代わりアイザック・ロメロ（FW）、アレクシス・サンチェス（FW）がピッチに入る。

63分、ベティスが選手交代を行う。ネルソン・デオッサ（MF）からセルジ・アルティミラ（MF）に交代した。

68分ベティスが追加点。セルジ・アルティミラ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

70分、セビリアが選手交代を行う。ジブリル・ソウ（MF）からルシアン・アグメ（MF）に交代した。

72分、ベティスが選手交代を行う。パブロ・ガルシア（FW）からアンヘル・オルティス（MF）に交代した。

79分、セビリアが選手交代を行う。チデラ・エジュケ（FW）からミゲル・シエラ（FW）に交代した。

84分にセビリアのアイザック・ロメロ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後もベティスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ベティスが0-2で勝利した。

なお、セビリアは75分にホセ・カルモナ（DF）、86分にマルコン（DF）に、またベティスは42分にマルク・バルトラ（DF）、52分にアイトール・ルイバル（FW）、90+5分にエセキエル・アビラ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 02:40:25 更新