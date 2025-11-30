¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¾å°Ìº®Àï¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡¡¿Íµ¤ÇÏ¤Î´Ö·ä¤òÆÍ¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë·êÇÏ¸õÊä¤Ï£²Æ¬¤¤¤ë
¡¡º£Ç¯¤ÎÅìµþ³«ºÅºÇ½ª½µ¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¹ñºÝ¾·ÂÔ¶¥Áö¤Î£Ç£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê11·î30Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢ÍèÆü¤¹¤ë³°¹ñÇÏ¤Ï£±Æ¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¾Þ¡Ê¢¨²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯ÅÙÉ½¾´¡Ë¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¤»¤ó£´ºÐ¡Ë¤¬»²Àï¡£·Þ¤¨·â¤ÄÆüËÜÀª¤â¡¢£Ç£ÉÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê11·î£²Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡Ê²´£µºÐ¡Ë¡¢¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤È£³À¤Âå¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¡¢¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£º£Ç¯¤âÎãÇ¯¤Ë°ã¤ï¤º¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÇÏ·ôÅª¤ÊÌ¯Ì£¤Ï£Ç£É¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏºÇ¤âÇö¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎºäËÜÃ£ÍÎµ¼Ô¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï¡ËÅ¸³«¤Î¥¢¥ä¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ÂÎÏ¾¡Éé¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥³¡¼¥¹¤¬ÉñÂæ¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤â£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬£¶¾¡¡£ÇÏ·ô·÷³°¤Ë³°¤ì¤¿¤Î¤Ï£±ÅÙ¤À¤±¤È¡¢·êÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï"¥¢¥¦¥§¡¼"´¶¤Î¤¢¤ë£Ç£É¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¾å°Ìº®Àï¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ºäËÜµ¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«²ò¤â¼¨¤¹¡£
¡Ö¼ÂÀÓÇÏ¤¾¤í¤¤¤Ç¾å°ÌÇÏ¤Î¿Íµ¤¤¬³ä¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢·êÅÞ¤â´¿·Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¤½£¤«¤é»²Àï¤·¤Æ¤¯¤ë"ÂçÊª"¤¬¤½¤Î¹½¿Þ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¡ÊÇÏ·ôÅª¤Ê¡ËÌÌÇòÌ£¤â¾¯¤·¤ÏÁý¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²¤½£¤Î"ÂçÊª"¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºäËÜµ¼Ô¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö£³ºÐ»þ¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ£Ç£ÉÁ´£µÀï¥ª¡¼¥ëÏ¢ÂÐ¡£´°Á´¤ËËÜ³Ê²½¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¤¹¡£Àï¤Ã¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Î£Ç£É£³Ï¢¾¡¤Ï¤ª¸«»ö¡££Ç£É±Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£Ó¡Ê10·î18Æü¡¿¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¼Ç1990£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ëË«¾Þ¶â¡ÊÃå½ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë»ñ³Ê¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¾¡Ééµ¤ÇÛ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢³°¹ñÇÏ¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÇÏ·ô·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë£³Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥£¥¸¥ã¥Ü¡¼¥É¤Þ¤ÇÁÌ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶áÇ¯¤Ï³°¹ñÇÏ¤Î½ÐÁö¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÍèÆü¤¹¤ëÇÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤âÉ¬¤º¤·¤â¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ê³°¹ñÇÏ¤Ë¤Ï¡ËÆüËÜ¤ÎÂ®¤¤»þ·×¤ÎÇÏ¾ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¼ÂÀÓ¤«¤é¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢·êÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï"ÄÉ¤¤É÷"¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ£³Æ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ°Áö¤Ç¤Ï¶ìÇÕ¤òçÓ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÇÈÍð¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ºäËÜµ¼Ô¤â£²Æ¬¤Î·êÇÏ¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö£±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê²´£·ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡££Ç£É¾¡¤Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢£·ºÐ¤Ë¤·¤ÆÁ°Áö¤Î£Ç¶µþÅÔÂç¾ÞÅµ¡Ê10·î£µÆü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç½é¤Î½Å¾Þ¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢·êÇÏ¤Î»ñ³Ê¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë£±Æ¬¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ£¸ÀïÌÜ¡£¥ª¡¼¥×¥óÇÏ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥¿¥Õ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡¤¦¤Þ¤¯Æâ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¤·¤¿µþÅÔÂç¾ÞÅµ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£²ÁöÁ°¤Î£Ç·¿·³ãµÇ°¡Ê£¸·î31Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Î£³Ãå¹¥Áö¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ã¤¿¥·¥é¥ó¥±¥É¤ÏÂ³¤¯Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£´Ãå¤ÈÊ³Æ®¡££²Ãå¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤âÄ¾¸å¤Î£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡Ê10·î26Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤Ç¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤ÆÂ×´§¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¤½¤ì¤é¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é¥³¥ó¥Þ£²ÉÃº¹¤Î£³Ãå¡£Æâ¤«¤éÇÏ·²¤ò¤µ¤Ð¤¤Ê¤¬¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áö¤ê¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿µÓÎÏ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¼¨¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£½Ü¤ÊÇÏ¤¿¤Á¤Èº¹¤Î¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À®ÀÓÅª¤ËÂçÊø¤ì¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³Î¼Â¤ËµÓ¤ò»È¤¨¤ÆÁê¼ê¤Ê¤ê¤ËÁö¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢·êÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÇÏ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¿©»Ø¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¡£°ÎÂç¤ÊÉã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀ®Ä¹ÎÏ¤Ë¤Ï´¶Éþ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç"²øÊª"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÏµþÅÔÂç¾ÞÅµ¸å¤Î¾õÂÖ¤â¤è¤¯¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÄ´À°¤âÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ºäËÜµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö·ªÅì¡¦CW¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¡¢£¶¥Ï¥í¥ó78ÉÃ£¸¡Ý£±¥Ï¥í¥ó11ÉÃ£±¤ÎÌÔ»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤À¤±¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾õÂÖ¤Î¤è¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ìÈ¯¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡ºäËÜµ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢¹È°ìÅÀ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¤À¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¥µ¥¤¥É¤¬¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤Î½©¤ËÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¢ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ø²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¿Ø±Ä¤Î¿´°Õµ¤¤ò¤Þ¤ºÇã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Á°Áö¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤Ï10Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤äÉÔ±¿¤Ê·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤ÇÆâ¤òÆÍ¤¯°ì¤«È¬¤«¤Î¼ê¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°¤¬ÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤à¤Ê¤¯¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤È¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ëµÜÅÄ·É²ðÄ´¶µ»Õ¤â¡Ø¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â½½Ê¬¤ËµÓ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡£¡Ê¾¡¤ÁÇÏ¤È¤Ï¡Ë¥³¥ó¥Þ£µÉÃº¹¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÁ´Á³ÎÏÉé¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÈá´Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æ±ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î2400£íÀï¡£¤½¤³¤ÏÂç¤¤Ê¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Áö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹¥°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°È¯Áö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¿Ø±Ä¤ÏÇÏ¶ñ¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£±½µÁ°¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¼ê¹Ë¤ò¤È¤ë¥È¥à¡¦¥Þ¡¼¥«¥ó¥Éµ³¼ê¤¬µ³¾è¡£µ÷Î¥¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¥²¡¼¥ÈÆâ¤Ç¤ÎÃóÎ©¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ø¡Ê¥Þ¡¼¥«¥ó¥Éµ³¼ê¤«¤é¤â¡Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈµÜÅÄÄ´¶µ»Õ¡£°È¾å¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Îºö¤òÆþÇ°¤ËÎý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÂç¶î¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡¡°ìÀþµé¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëßõÎõ¤ÊÀï¤¤¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î½ÐÍè¤Î¤è¤µ¤ä°ÌÃÖ¼è¤ê¤Îº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤È¤Ê¤ë¼ÂÎÏÇÏ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿£²Æ¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£