¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¡ÖÆâ¸«¥´¥ê¥é¤Î»ý¤Á²È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬YouTube¤Ç¡Ö¡ÚÍýÁÛ¤ÎÃæ¸ÅÊª·ï!?¡ÛÂð·ú»Î¤Ë"ÃÛ¸ÅÍ¥ÎÉÊª·ï"¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤¿¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¿Íµ¤¤Î³¹¡¦ÃæÌî¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Âð·ú»Î¤ÎÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¸·¤·¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¥´¥ê¥é»á¤Ïº£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëÊª·ï¤ò¡ÖÃæÌî¤Ë½»¤à¤Ê¤é¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÀäÂÐ¤Î°ìÂò¡×¤È¹ë¸ì¡£¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡×¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÛ59Ç¯¡¦55?¡¦2LDK¤Î¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óºÑ¤ßÊª·ï¤ò¡¢ÃæÌî¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤À¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢Âð·ú»Î¤Î¥Æ¥é»á¤ÏÎäÀÅ¤ËÊª·ï¤òÉ¾²Á¡£¤Þ¤º¸¼´Ø¤«¤éÂ³¤¯Ï­²¼¤Ç¡ÖÅ·°æ¡¢Äã¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£¿ÈÄ¹180cm¤Î¥Æ¥é»á¤ÎÆ¬¤¬Å·°æ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÄã¤µ¤Ï¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤¬¸Å¤¤Êª·ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÊª·ïºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¹­Âç¤Ê¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÎÙÃÏ¤ÎÌÚ¡¹¤¬±Û¶­¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¡ÊÍî¤ÁÍÕ¤Ê¤É¤Î¡ËÁÝ½ü¤¬ÂçÊÑ¡×¡ÖÃî¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊë¤é¤·¤òÁÛÄê¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤¿¡£

ºÇ½ªÅª¤Ë¥Æ¥é»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÊª·ï¤Î¡Ö¥Þ¥¸¿ä¤·ÅÙ¡×¤ò10ÅÀËþÅÀÃæ6ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¡£±ØÅÌÊâ5Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤ä¡¢¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Î´õ¾¯À­¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤¬Ìó60Ç¯¤È¸Å¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹´ü¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬ÁÈ¤ß¤Ë¤¯¤¤²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤¿¡£ÃÛ¸ÅÊª·ï¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢Î©ÃÏ¤äÆâÁõ¤ÎåºÎï¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·úÊª¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÆÃÄ§¤ä¾­ÍèÅª¤Ê»ñ»º²ÁÃÍ¡¢Í»»ñ¤Î¾ò·ï¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

´ØÅì·÷Æâ¤Ç¤ªÉô²°Ãµ¤·¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢¥´¥ê¥éÉÔÆ°»º¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://gorilla-fudosan.com/

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:37

¥´¥ê¥é»á¤¬¹ë¸ì¤¹¤ëÃæÌî¤Î¡ÖÀäÂÐÅª°ìÂò¡×Êª·ï
02:24

Êª·ï¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥µ¥Ö¥«¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡ÖÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡×
06:53

Âð·ú»Î¤Î¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼?¡ÖÅ·°æ¡¢Äã¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×
14:34

Í£°ìÌµÆó¤Î²ÁÃÍ¡©¹­Âç¤Ê¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
17:50

Âð·ú»Î¡¦¥Æ¥é¤µ¤ó¤ÎºÇ½ªÉ¾²Á¡Ö¥Þ¥¸¿ä¤·ÅÙ¡×È¯É½

´ØÏ¢µ­»ö

Âð·ú»Î¤¬¿É¸ýÉ¾²Á¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Ï¼êÈ´¤­´¶¤¬¡Ä¡×6480Ëü±ß¤ÎºÇ¾å³¬¥á¥¾¥Í¥Ã¥ÈÊª·ï¡¢¹ØÆþÁ°¤ËÃÎ¤ë¤Ù¤­Ãí°ÕÅÀ¤È¤Ï

Âð·ú»Î¤¬¿É¸ýÉ¾²Á¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Ï¼êÈ´¤­´¶¤¬¡Ä¡×6480Ëü±ß¤ÎºÇ¾å³¬¥á¥¾¥Í¥Ã¥ÈÊª·ï¡¢¹ØÆþÁ°¤ËÃÎ¤ë¤Ù¤­Ãí°ÕÅÀ¤È¤Ï

 ÂçÅÄ¶è¤Î6980Ëü±ß¥ê¥Î¥ÙÊª·ï¤ò¥×¥í¤¬ËÜ²»É¾²Á¡ª¡Ö¤³¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×

ÂçÅÄ¶è¤Î6980Ëü±ß¥ê¥Î¥ÙÊª·ï¤ò¥×¥í¤¬ËÜ²»É¾²Á¡ª¡Ö¤³¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×

 ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤ÉðÂ¢¾®¿ù¤Î¿¿¼Â¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖºÇ¶¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³

ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤ÉðÂ¢¾®¿ù¤Î¿¿¼Â¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖºÇ¶¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

Æâ¸«¥´¥ê¥é¤Î»ý¤Á²È¥¸¥ã¥Ñ¥ó_icon

Æâ¸«¥´¥ê¥é¤Î»ý¤Á²È¥¸¥ã¥Ñ¥ó

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 1.48Ëü¿Í 15 ËÜ¤ÎÆ°²è
Æâ¸«¥´¥ê¥é¤ÎÄÁÄÂÂß¤Î¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£ ¢§¤ªÉô²°Ãµ¤·¡Ã¥´¥ê¥éÉÔÆ°»º¤ÇÁêÃÌ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï²¼µ­¥ê¥ó¥¯¤«¤é¢­
youtube.com/channel/UCjvkhgP1lwvZ9GXs2xhFkCQ YouTube