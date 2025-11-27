11月24日、全ボクシングファンのみならず、格闘技ファンにも注目されるビッグマッチとして開催された那須川天心と井上拓真のWBC世界バンタム級王座決定戦。

プロ格闘技54戦全勝だった那須川の不敗神話を、井上拓真が打ち砕いて幕を閉じたこの一戦は、Amazonプライムで生配信されたが、試合前と試合後にリングに映り込んだ1人の女性が「検索急上昇ランク1位」を記録する事態となったことにも注目が集まった.

「1位を記録したのは、タレントでグラビアモデルの森脇梨々夏さんです。テレビプロデューサー佐久間宣行さんのYouTube『佐久間宣行のNOBROCK TV』への出演をキッカケに注目されるようになった女性で、同番組ではドッキリ企画をかけられて本気で泣いてしまうなど、そのリアクションから“純真すぎるアイドル”として話題になりました。

その後、“ノブロックガールズ”の一員として定着するとともに活躍の場を広げていき、2025年5月からはゴルフ番組『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』（東海テレビ）で初のレギュラー番組を獲得。現在発売中の『週刊ヤングジャンプ』では表紙を飾るなど、目下、人気急上昇中の23歳です。

感情がもろに顔に出るタイプで、場面によって表情がころころ変わるのも彼女の魅力。今回つとめたラウンドガールの仕事でも、微笑んだり、井上拓真の言葉に『うん、うん』とうなずいたり、涙を我慢しているような“表情の変化”がカメラに抜かれていました」（芸能記者）

「試合後に、森脇さんは、自身のXで《熱い戦いに涙を堪えるのに必死でした。こんな素敵な大会に携われて幸せです！》と投稿。やはり涙を浮かべていたことを明かしています。

さらに、その数分後には『検索急上昇ランク1位』に自身の名前『森脇梨々夏』が載っている画像を貼り付け、《えーー！一位すごい みんながたくさん書き込んでくれるおかげです！！ エゴサだいすきなのでめちゃくちゃしてますみんなありがとうございます》と、素直な喜びをポストしました」

ファンからは《森脇梨々夏ちゃんが世間に見つかり始めてる》などの意見も寄せられた。スポーツ紙記者が語る。

「SNSで絶賛の声が多く集まった森脇さんですが、実はお父さんはボクシングトレーナーで、お兄さんは現在プロボクサーとして活躍する森脇龍星選手という、ボクシングと縁の深い一家なんです。視聴者からすると、ラウンドガールは喜怒哀楽を顔に出すイメージがないので、笑ったり、泣きそうになったりしている森脇さんに疑問を持ったかもしれませんが、彼女はお兄さんもプロボクサーなので、ほかの人より、感情移入して試合を観てしまうのかもしれませんね。

過去にも、拓真選手の兄・井上尚弥選手や、中谷潤人選手など注目の世界戦でもラウンドガールをつとめた森脇さんですが、今回が、いちばん注目されたのは間違いないでしょう。しかも、衣装の露出度の高さなどで話題になったわけではなく、表情だけで、これだけ話題になったのは純粋にすごいことですね」

世間に見つかり始めた森脇は、ここからどこまで羽ばたいていけるか楽しみだ。