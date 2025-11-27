12月の恋愛運第1位は射手座！　LUAが告げる12星座恋の運命

――LUAが告げる、12月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？

★12月の星の動き★

12月1日、金星が射手座に入って迎える師走。2025年もいよいよ最終月を迎えました。25日のクリスマスには、金星は山羊座に移動します。恋の目標に向かってチャンスを追い求めていたところから、パートナーと向き合うリアルな時間という展開です。射手座のパワーで出会いを探し、新年へのカウントダウンを恋人と過ごすプランが有力になるでしょう。

そんな12月の恋愛運、第1位〜第3位はこちらの星座！

■第1位 射手座……笑顔に笑顔で返してくれる人に注目！

魅力を高め、愛される喜びを教えてくれる金星が、射手座で輝く時期です。クリスマスイヴまでに意中の相手を見定めて、年末年始からの恋愛成就を目指しましょう。人に笑顔で接し、出会いを広げていく中で、結ばれるべき相手が見えてくるはずです。外見ばかりに囚われず、相手の内面に振れることに注力してください。意気投合できる人物が、あなたの未来のパートナーになります。

■第2位 獅子座……本命の恋は見過ごしそうなところにあります！

「楽しく過ごすこと」が12月のテーマです。辛くても頑張るときでも、難しいと感じて試行錯誤するときでも、「気づいたらいつの間にか楽しくなっていた！」というのが大正解！ 行き詰まった状況ですら楽しくなっているというあなたの強さが、最強の恋愛運を実現します。出会いも積み重ねで、どの出会いが育ち、どこに続いていくかは未知数です。小さな可能性から本命の恋がはじまります。

■第3位 牡羊座……牡羊座らしい強気の姿勢が恋の実現のカギに

怖いもの知らずで無敵に動き回れる運気です。振られることに怯えていたら片思いの恋なんてできるわけがない！ アプローチなくして、出会ったということにはならないはず！ 嫌われることを恐れていては、恋人のいいなりで終わるだけ！ こうした強気の発想が、この時期の牡羊座の恋の可能性を無限大に膨らませます。当たり前のことを前向きに行うことで、不可能も可能にできるでしょう。

4位以降はこちらの星座！

■第4位 水瓶座……ラッキーなめぐりで恋も動き出す!?

意図する・しないにかかわらず、物事がトントン拍子に動いていく流れです。ラッキーに恵まれやすい時期なので、ぼんやりしてやり過ごさず、思ったままに行動していきましょう。「とりあえずやってみる」という構えが、新年へのあと押しにつながります。恋愛に限らず、仕事や勉強、趣味のこと、すべてにおいていえるでしょう。思わぬ出来事やご縁が恋に結びつくという現象もあります。

■第5位 双子座……人とのめぐり会いの中にパートナーとのご縁が

忘年会やクリスマスと、何かにつけて人と集うイベントが増えていく時期に、紹介運がアップしている双子座です。公私ともに、あなたを紹介したいと願う人が出現したり、訪れた先々で、あなたを紹介してほしいという人物も表れるでしょう。恋の出会いに限ることなく、人とのご縁が広がるときです。多くの人と会う中で、心に残った相手が、あなたの未来の恋のパートナーになるでしょう。

■第6位 天秤座……会話に漏れ出る知性が出会いの振り分けに

オフィシャルとプライベートでメッセージが飛び交いそう。お誘いもあれば、タスクの依頼や相談事もあり、処理しきれない情報量になってしまう可能性も！ レスポンスはリアルタイムに返し、返信漏れを防ぎつつ、約束は手帳に整理しておきましょう。恋のきっかけに結びつくイベントも舞い込みます。面と向かっての会話はもちろん、SNSなどでのコメントのセンスが、出会う相手のレベルを変えるはず。

■第7位 牡牛座……師走の恋の総決算

年末に向けての流れの中で、一年を振り返り、恋の整理整頓をしたくなるのかも。ダメだと思う恋を精算したり、最後のワンアクションでケジメをつけたりするなど、意を決しようとするのでしょう。同時に、忘れられない相手を思い出し、もう1度向き合ってみたいと考えることもありそうです。いずれにしても、あなたにとっての大切な相手です。納得し、後悔しないようにいきましょう。

■第8位 魚座……具体的なプランで夢を目指して

絶好調でやる気を燃やしているのかも。その矛先は、恋愛なのか、仕事や勉強なのか？ それ次第で、この時期の恋模様が変わっていきます。何に注力しようと、あなたが充実することに変わりはないでしょう。もしも恋愛目的で絞り込んでいるなら、交際後の理想の展開までを見据え、結婚を視野に入れるのもいいかもしれません。真面目な交際と思うなら、デートへのプロセスも重視しましょう。

■第9位 蟹座……知らずのうちに増えていくファンの気配

年内に終わらせたいことに取り組みながら、大掃除をこなし、新年への準備を着々と進めていくあなた。忙しい日々の中で成すべきことを片付けていくという、しっかり者のあなたで輝けるときです。恋愛にかまけている場合ではないという雰囲気が漂いますが、周囲から見たあなたはとても魅力的に映るでしょう。健気に動くあなたに憧れたり、応援したいと思うファンが増えたりする予感です。

■第10位 山羊座……ひたすら行う日々の所作が心を固める手伝いに

師走という流れの中で、日々の行いを続けているのでしょう。特別に何かを思うでもなく、変わらぬ毎日を繰り返しているという気分でいるのかもしれません。しかし、それが新年への助走となり、年明けからの運気を高める行いになるでしょう。12月20日の新月を皮切りに、ぼんやりしていたことが具体化していきます。この人のことが好きなのかもという気持ちもはっきりしてくるでしょう。

■第11位 乙女座……仲間と過ごす時間に福来たり！

家族で過ごすクリスマスにぴったりの星回りです。大掃除を想定した早めの片付けで、部屋を模様替えするのもいいでしょう。ホームパーティーで忘年会を開くのもオススメ。アットホームなムードが漂います。意中の人との距離を縮めるためには、友達の力を借りるのもいいでしょう。カップルは、お互いの友人や家族に紹介しあういい機会になるのかも。友の恋路を応援するのも吉！

■第12位 蠍座……恋愛相性で重要なグルメ相性に注目！

おいしいものに囲まれて、いつも何かしらを頬張ってしまうという、至福の時間が増えていきそう。外食はもちろん、お取り寄せグルメや頂き物などで、MAXに高まるグルメ運を実感するでしょう。動きもせずに食べまくっていると、年内のメタボ化が確定してしまうので、そこは注意を。色気より食い気で過ごすときは、恋路も舌鼓センサーで探してみるといいかも。食の相性で恋を結んで！

（LUA） ※画像出典／占いTV NEWS

