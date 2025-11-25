11月25日 発表

ANYCOLORは、同社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する「小野町春香さん」が2026年2月25日を以って卒業することを発表した。

小野町春香さんは、2019年1月28日のデビューから、優しく包容力のある声でユーザーを魅了し、「にじさんじ甲子園」では野球に関する幅広い知識を生かして大会を盛り上げるなど、様々な場面で尽力されていた。

今回「にじさんじ」の公式Xアカウントにて卒業に関する発表が行なわれ、YouTubeメンバーシップは2026年2月26日で非公開になり、グッズやボイスなども順次販売停止する予定であるほか、YouTubeのアーカイブやXなどのSNSに関しても一部を除き非公開となる。

またファンレターの受付期間は2026年3月25日到着分までとなっている。

本発表について小野町春香さんもXで投稿しており、「宝物のような日々をありがとうございました！残り3ヶ月、最後まで変わらず全力でみんなと楽しんでいきたいので、よろしくお願いします！」と伝えている。

