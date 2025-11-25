¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÎ¹¤¹¤ëÆüËÜ¡¿´ØÀ¾ÊÔ¡Ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÎ®¤ì¤ëÆü¾ï¤Ë¹ï¤à°ìÇï¤ÎÆÉÅÀ¡£¡ÖÅÀàÝàêÅ¹¡×¤¬ÄÉµá¤¹¤ë¿¼Àù¤ê¡¦¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤ÎÂé¸ïÌ£
Á´¹ñÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¡¼¥ó¡£°û¿©Å¹¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ËÆÈ¼«¤ÎµÊÃãÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¯´ØÀ¾¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´ØÀ¾¤ÇÃíÌÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅöÏ¢ºÜ¡£Å¹¼ç¤äÅ¹Ä¹¤¿¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¹¤Ø¤È¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¤Ç²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸÷¤ÎÆþ¤êÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·ú¶ñ¤Ï³«¤±ÊÄ¤á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²þÂ¤¡£Íó´Ö¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÍÛ¤ÎÆþ¤êÊý¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦
´ØÀ¾ÊÔ¤ÎÂè104²ó¤Ï¡¢»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¤ÎŽ¢ÅÀàÝàêÅ¹¡×¡£ÆàÎÉ¤È¸©¶¤òÀÜ¤¹¤ëÌ¾Ä¥»Ô¤Ï¡¢»³´Ö¤Î·Ê¾¡ÃÏ¤¬ÅÀºß¤·¡¢´ØÀ¾·÷¤«¤é¤Î¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Î¤É¤«¤ÊÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ë¤³¤ÎÄ®¤Ç¡¢2018Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÅÀàÝàêÅ¹¡×¡£Å¹¼ç¤Î¿¹²¬¿¿ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¼Àù¤ê¡¦¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢ÆÈ³Ø¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢³«Å¹¸å¤â¼«¿È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿¼¤¤¥³¥¯¤ÎÃæ¤«¤é¹á¤ê¤ä´Å¤ß¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌ£¤Î¹¤¬¤êÊý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿¹²¬¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡¢¿¼Àù¤ê¡¦¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤Ï¡£
Profile¡Ã¿¹²¬¿¿ÂÀ(¤â¤ê¤ª¤«Ž¥¤·¤ó¤¿)
1986Ç¯(¾¼ÏÂ61Ç¯)¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âçºå¤Î±Ç²è´Û¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¡¢¿¼Àù¤ê¡¦¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Âð¤ÇßäÀù¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤ÎÌ¾Å¹¤ò½ä¤ê¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃÎ¼±¡¢µ»½Ñ¤òµÛ¼ý¡£2017Ç¯¤Ë¡¢É×ÉØ¤ÇÌ¾Ä¥»ÔÀÖÌÜ¤Ë°Ü½»¡£¶áÎÙ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î½¤¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¡¢¸µÍ¹ÊØ¶É¤Î·úÊª¤ò²þÁõ¤·¤Æ¡ÖÅÀàÝàêÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£³«Å¹°ÊÍè¡¢ßäÀù¤ä¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ë»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¡¢ÍýÁÛ¤ÎÌ£¤ÎÄÉµá¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Å¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¿¼Àù¤ê¡¦¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤È¤Î½Ð¹ç¤¤
ÆàÎÉ¸©¶¤ÈÀÜ¤¹¤ëÌ¾Ä¥»Ô¤ÎºÇÀ¾Ã¼¡£Ì¾¾¡¡¦ÀÖÌÜ»Í½½È¬Âí¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÖÌÜÄ®¡£±ØÁ°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÌÚÂ¤¤ÎÌ±²È¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÅÀàÝàêÅ¹¡×¤Î²«¿§¤¤·úÊª¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¸µÍ¹ÊØ¶É¤ÎÀ×¤ò³è¤«¤·¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤±ý»þ¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö40Ç¯¤¯¤é¤¤»È¤ï¤ì¤¿·úÊª¤Ç¡¢°ÜÅ¾¤Î¤¿¤á¤Ë¶õ¤¤¤¿»þ´ü¤È¡¢³«Å¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Á¤ç¤¦¤É½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ÏÅ¹¼ç¤Î¿¹²¬¤µ¤ó¡£±ü¹Ô¤¤ò¹¤¯¤È¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥Í¥ë¤ËÅò¤òÃí¤°»Ñ¤â¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤Ë»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¤¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ë¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºå¿À´Ö¤Ç°é¤Ã¤¿¿¹²¬¤µ¤ó¤¬¡¢±üÍÍ¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ëÀÖÌÜ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³«Å¹¤Î1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢Âçºå¤Î±Ç²è´Û¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö1Ç¯¤Û¤É¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¼«±Ä¶È¤ÎÆ»¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤é¤¤¤±¤½¤¦¤È¡£Åö»þ¤Ïµ¤·Ú¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Å¾¿È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿À¾µÜ¤Î»°¥ÄÆ¦àÝàê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¡Ö½é¤á¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤ª¤¤¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°û¤ó¤À¿¼Àù¤ê¡¦¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤Î°ìÇÕ¡£¥È¥í¤Ã¤È¤·¤¿Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¹²¬¤µ¤ó¡£Åö»þ¡¢»°¥ÄÆ¦àÝàê¤Ç¤Ï¼ê²ó¤·ßäÀùµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼«¿È¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼«Âð¤ÇßäÀù¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬º£¤Ë¤¤¤¿¤ë¸¶ÅÀ¡£
°ÊÍè¡¢¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤¬É¾È½¤ÎÅ¹¤Ë¤âÊý¡¹Ë¬¤Í¤¿¡£Åö»þ¤ÏÀ¾µÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿×¢²°àÝàêÅ¹¡¢ºòÇ¯ÀË¤·¤¯¤âÅ¹¤òÊÄ¤¸¤¿Âçºå¤ÎÏ·ÊÞ¡¦¤Ð¤óàÝàêÅ¹¡¢Æ±¤¸¤¯Âçºå¤«¤éÅìµþ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿À±ÁúàÝàêÅ¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´ØÀ¾¤ÎÌ¾Å¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Åìµþ¤ÎàÝàê²°¤¦¤º¡¢ÁðËí¡¢Ê¡²¬¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅ¹¡¦àÝàêÈþÈþ¤Ê¤É±óÊý¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¿¼Àù¤ê¡¦¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤ÎÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÀÄ»³¤ÎÂçË·àÝàêÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¡¦ÂçË·¾¡¼£¤µ¤ó¡£Å¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÅÁÀâ¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤ÆÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¿¹²¬¤µ¤ó¤¬¡¢Å¹¤Ç»È¤¦¼ê²ó¤·ßäÀùµ¡¤â¡¢ÉÙ»ÎàÝµ¡¤¬¸ÂÄêÀ¸»º¤ÇÉü¹ï¤·¤¿ÂçË·àÝàêÅ¹¥â¥Ç¥ë¤Îµ¡ÂÎ¤À¡£
¢£¿¼¤ß¤«¤éÉâ¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤Î¹¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
°Ü½»¸å¤Ï¡¢½¤¶È¤ò·ó¤Í¤ÆÌ¾Ä¥¤ä°Ë²ì¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢³«Å¹¤ò»ëÌî¤Ë¼«¿È¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÄÉµá¤òÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÅ¹¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ì½ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤â¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Î·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤êÅÔ¿´¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡¢ÅÄ¼Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤È¿¹²¬¤µ¤ó¡£Êª·ï¤òÃµ¤¹Ãæ¤ÇÀÞ¤è¤¯½Ð¹ç¤Ã¤¿Í¹ÊØ¶É¤ÎÀ×¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë¡ÖÅÀàÝàêÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¡¢Ã¯¤«¤Ë¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãê½Ð¤â´°Á´¤ËÆÈ³Ø¡£³«Å¹¸å¤â»î¹Ôºø¸í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹²¬¤µ¤ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢³«Å¹Åö½é¤ËÅ¹¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ì¥ó¥Éºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë±ß¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¹áÌ£¤Î¹¤¬¤ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ë¶ìÀï¡£¤Þ¤º¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤Î¤ß¤Ç¡¢·Ú¤á¡¦Ç»¤¤¤á¤ÈÃê½Ð¤ÇÇ»ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë·Á¤Ç»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î»îºî¤ÏÂ³¤¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÌ£¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2Ç¯¤ò·Ð¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÄêÈÖ¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢·ÚÌ£¤È±ßÌ£¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¡£Ãæ¿¼Àù¤ê¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤È¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·ÚÌ£¤Ï¡¢Æ¦15¥°¥é¥à¤Ç150Õ¡£¿¼Àù¤ê¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ï¥é¡¼¥ëŽ¥¥â¥«¤ò¹ç¤ï¤»¤¿±ßÌ£¤ÏÆ¦25¥°¥é¥à¤Ç100Õ¤È¡¢°Û¤Ê¤ëÆ¦¤ÎÎÌ¡¦Ç»ÅÙ¤ÇÃê½Ð¤¹¤ë¡£Ãê½Ð»þ¤ÎÅò²¹¤â82¡î¤È¤ä¤äÄã¤á¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ¦¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¿¹²¬¤µ¤ó¤Î»×¤¤Æþ¤ì¿¼¤¤±ßÌ£¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤¹Ì£¤ï¤¤¤ÎÉ½¸½¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¿å¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¿¼¤¯ÄÀ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡¢¿¼¤¤¥³¥¯¤ÎÃæ¤«¤é¹á¤ê¤ä´ÅÌ£¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌ£¤Î¹¤¬¤êÊý¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×¡£¤Ò¤È¸ý°û¤á¤Ð¡¢³ê¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢¥È¥í¤ê¤È¤·¤¿Ç»Ì©¤Ê¹áÌ£¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Í¾±¤¤Ë¤Ï½ù¡¹¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤´ÅÌ£¤¬ºã¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Ë§½æ¤Ë¤·¤Æ·Ú²÷¤Ê°û¤ß¿´ÃÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¡Ö¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥Ü¥Ç¥£´¶¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¶ìÌ£¡¢¥Ï¥é¡¼¥ë¤Î²Ú¤ä¤®¤ÎÄ´ÏÂ¤¬±ßÌ£¥Ö¥ì¥ó¥É¤ÎÂé¸ïÌ£¡£¤â¤Ã¤ÈÌ£¤Ë±ß¤ß¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤·¡¢Å¹¤ÎÌ£¤È¤·¤ÆËá¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿¹²¬¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£¤â¿Ê²½¤ÎÅÓ¾å¤À¡£
¢£Î®¤ì¤æ¤¯Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤ÎÆÉÅÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë
³«Å¹¸å¤âÀä¤¨¤ºÊÑ²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÀàÝàêÅ¹¡×¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤ÏÄó¶¡¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤ÀÆ¦¤Î¤Ç¤±Ç¤¨¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢½Ð¤¹¤Î¤¬¤¿¤á¤é¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Î¥¤¥í¡¼¥¼µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í (¾Ð)¡£º£¤ÏºÇÄã¸Â¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·µ¤¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤ÎÎ©ÃÏ¤æ¤¨¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¶áÎÙ¤è¤ê¤â¡¢´Ñ¸÷¤Îµ¢¤ê¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¸©³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤âÅ¹¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¨¤ÐÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ï¶á¤¯¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÀëÅÁ¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤À¤±¤Î´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æ¸ÂÄê¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥§¥¤¥¯¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÍè¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÅ¹¹½¤¨¤æ¤¨¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÊÃãÅ¹¤ä¥«¥Õ¥§¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç(¾Ð)¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë´Ä¶¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö½é¥á¥Ë¥å¡¼¤ËºÜ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃíÊ¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ°ìÅÙ¤Ï¤ä¤á¤¿¥Ç¥ß¥¿¥¹¤¬º£Ç¯¤«¤éÉü³è¡£¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤Ï¡¢À¸Æ¦¤ò¥é¥à¼ò¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¤«¤éßäÀù¤¹¤ë¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¹Í°Æ¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÄó°Æ¤ËÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀìÌçÅ¹¤Ï¾ÈÌÀ¤òÍÞ¤¨¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬°û¤à¤Ê¤éÌÀ¤ë¤¤Å¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤è¤¯»Ï¤á¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬(¾Ð)¡£¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¤´Ä¶¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤Îºå¿À´Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤é¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹²¬¤µ¤ó¡£²°¹æ¤Î¡ÖÅÀ¡×¤Ï¡¢ÆÉÅÀ¡Ö¡¢¡×¤Î°ÕÌ£¡£¡Ö½ª»ßÉä¤Î¡È¡£¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë°ìÇï¤È¤·¤Æ¤Î¡È¡¢¡É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¿¹²¬¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃµµá¤â¤Þ¤¿¡¢¿ôÂ¿¤Î¡Ö¡¢¡×¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¿¹²¬¤µ¤ó¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡ÖRe:Coffee Roasters ¿º¸¶ßäÀù½ê¡×
¼¡²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¤Î¡ÖRe:Coffee Roasters ¿º¸¶ßäÀù½ê¡×¡£
¡ÖÅ¹¼ç¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âçºå¤Î¿´ºØ¶¶ßäÀù½ê¤«¤éÆÈÎ©¤µ¤ì¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç³«Å¹¤µ¤ì¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£ÆàÎÉ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë»þ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´õ¾¯¤ÊÆ¦¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ä¤Ä¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤è¤¦Éý¹¤¤ßäÀùÅÙ¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥Ì¥ì¤¬ÈþÌ£¡£³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æµ®½Å¤Ê°ì¸®¤Ç¤¹¡×(¿¹²¬¤µ¤ó)
¡ÚÅÀàÝàêÅ¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¡¼¥¿¡Û
¡üßäÀùµ¡¡¿¼ê²ó¤·ßäÀùµ¡(1¥¥í)
¡üÃê½Ð¡¿¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×(¥Í¥ë)
¡üßäÀùÅÙ¹ç¤¤¡¿Ãæ¿¼Àù¤ê¡Á¿¼Àù¤ê
¡ü¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¿¤¢¤ê(650±ß¡Á)
¡üÆ¦¤ÎÈÎÇä¡¿¥Ö¥ì¥ó¥É2¼ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó6¼ï¡£100¥°¥é¥à650±ß¡Á
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅÄÃæ·Ä°ì
»£±Æ¡¿Ä¾¹¾ÂÙ¼£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸÷¤ÎÆþ¤êÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·ú¶ñ¤Ï³«¤±ÊÄ¤á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²þÂ¤¡£Íó´Ö¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÍÛ¤ÎÆþ¤êÊý¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦
Profile¡Ã¿¹²¬¿¿ÂÀ(¤â¤ê¤ª¤«Ž¥¤·¤ó¤¿)
1986Ç¯(¾¼ÏÂ61Ç¯)¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âçºå¤Î±Ç²è´Û¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¡¢¿¼Àù¤ê¡¦¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Âð¤ÇßäÀù¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤ÎÌ¾Å¹¤ò½ä¤ê¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃÎ¼±¡¢µ»½Ñ¤òµÛ¼ý¡£2017Ç¯¤Ë¡¢É×ÉØ¤ÇÌ¾Ä¥»ÔÀÖÌÜ¤Ë°Ü½»¡£¶áÎÙ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î½¤¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¡¢¸µÍ¹ÊØ¶É¤Î·úÊª¤ò²þÁõ¤·¤Æ¡ÖÅÀàÝàêÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£³«Å¹°ÊÍè¡¢ßäÀù¤ä¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ë»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¡¢ÍýÁÛ¤ÎÌ£¤ÎÄÉµá¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Å¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¿¼Àù¤ê¡¦¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤È¤Î½Ð¹ç¤¤
ÆàÎÉ¸©¶¤ÈÀÜ¤¹¤ëÌ¾Ä¥»Ô¤ÎºÇÀ¾Ã¼¡£Ì¾¾¡¡¦ÀÖÌÜ»Í½½È¬Âí¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÖÌÜÄ®¡£±ØÁ°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÌÚÂ¤¤ÎÌ±²È¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÅÀàÝàêÅ¹¡×¤Î²«¿§¤¤·úÊª¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¸µÍ¹ÊØ¶É¤ÎÀ×¤ò³è¤«¤·¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤±ý»þ¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö40Ç¯¤¯¤é¤¤»È¤ï¤ì¤¿·úÊª¤Ç¡¢°ÜÅ¾¤Î¤¿¤á¤Ë¶õ¤¤¤¿»þ´ü¤È¡¢³«Å¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Á¤ç¤¦¤É½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ÏÅ¹¼ç¤Î¿¹²¬¤µ¤ó¡£±ü¹Ô¤¤ò¹¤¯¤È¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥Í¥ë¤ËÅò¤òÃí¤°»Ñ¤â¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤Ë»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¤¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ë¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºå¿À´Ö¤Ç°é¤Ã¤¿¿¹²¬¤µ¤ó¤¬¡¢±üÍÍ¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ëÀÖÌÜ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³«Å¹¤Î1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢Âçºå¤Î±Ç²è´Û¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö1Ç¯¤Û¤É¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¼«±Ä¶È¤ÎÆ»¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤é¤¤¤±¤½¤¦¤È¡£Åö»þ¤Ïµ¤·Ú¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Å¾¿È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿À¾µÜ¤Î»°¥ÄÆ¦àÝàê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¡Ö½é¤á¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤ª¤¤¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°û¤ó¤À¿¼Àù¤ê¡¦¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤Î°ìÇÕ¡£¥È¥í¤Ã¤È¤·¤¿Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¹²¬¤µ¤ó¡£Åö»þ¡¢»°¥ÄÆ¦àÝàê¤Ç¤Ï¼ê²ó¤·ßäÀùµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼«¿È¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼«Âð¤ÇßäÀù¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬º£¤Ë¤¤¤¿¤ë¸¶ÅÀ¡£
°ÊÍè¡¢¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤¬É¾È½¤ÎÅ¹¤Ë¤âÊý¡¹Ë¬¤Í¤¿¡£Åö»þ¤ÏÀ¾µÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿×¢²°àÝàêÅ¹¡¢ºòÇ¯ÀË¤·¤¯¤âÅ¹¤òÊÄ¤¸¤¿Âçºå¤ÎÏ·ÊÞ¡¦¤Ð¤óàÝàêÅ¹¡¢Æ±¤¸¤¯Âçºå¤«¤éÅìµþ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿À±ÁúàÝàêÅ¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´ØÀ¾¤ÎÌ¾Å¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Åìµþ¤ÎàÝàê²°¤¦¤º¡¢ÁðËí¡¢Ê¡²¬¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅ¹¡¦àÝàêÈþÈþ¤Ê¤É±óÊý¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¿¼Àù¤ê¡¦¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤ÎÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÀÄ»³¤ÎÂçË·àÝàêÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¡¦ÂçË·¾¡¼£¤µ¤ó¡£Å¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÅÁÀâ¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤ÆÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¿¹²¬¤µ¤ó¤¬¡¢Å¹¤Ç»È¤¦¼ê²ó¤·ßäÀùµ¡¤â¡¢ÉÙ»ÎàÝµ¡¤¬¸ÂÄêÀ¸»º¤ÇÉü¹ï¤·¤¿ÂçË·àÝàêÅ¹¥â¥Ç¥ë¤Îµ¡ÂÎ¤À¡£
¢£¿¼¤ß¤«¤éÉâ¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤Î¹¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
°Ü½»¸å¤Ï¡¢½¤¶È¤ò·ó¤Í¤ÆÌ¾Ä¥¤ä°Ë²ì¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢³«Å¹¤ò»ëÌî¤Ë¼«¿È¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÄÉµá¤òÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÅ¹¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ì½ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤â¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Î·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤êÅÔ¿´¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡¢ÅÄ¼Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤È¿¹²¬¤µ¤ó¡£Êª·ï¤òÃµ¤¹Ãæ¤ÇÀÞ¤è¤¯½Ð¹ç¤Ã¤¿Í¹ÊØ¶É¤ÎÀ×¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë¡ÖÅÀàÝàêÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¡¢Ã¯¤«¤Ë¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãê½Ð¤â´°Á´¤ËÆÈ³Ø¡£³«Å¹¸å¤â»î¹Ôºø¸í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹²¬¤µ¤ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢³«Å¹Åö½é¤ËÅ¹¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ì¥ó¥Éºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë±ß¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¹áÌ£¤Î¹¤¬¤ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ë¶ìÀï¡£¤Þ¤º¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤Î¤ß¤Ç¡¢·Ú¤á¡¦Ç»¤¤¤á¤ÈÃê½Ð¤ÇÇ»ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë·Á¤Ç»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î»îºî¤ÏÂ³¤¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÌ£¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2Ç¯¤ò·Ð¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÄêÈÖ¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢·ÚÌ£¤È±ßÌ£¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¡£Ãæ¿¼Àù¤ê¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤È¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·ÚÌ£¤Ï¡¢Æ¦15¥°¥é¥à¤Ç150Õ¡£¿¼Àù¤ê¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ï¥é¡¼¥ëŽ¥¥â¥«¤ò¹ç¤ï¤»¤¿±ßÌ£¤ÏÆ¦25¥°¥é¥à¤Ç100Õ¤È¡¢°Û¤Ê¤ëÆ¦¤ÎÎÌ¡¦Ç»ÅÙ¤ÇÃê½Ð¤¹¤ë¡£Ãê½Ð»þ¤ÎÅò²¹¤â82¡î¤È¤ä¤äÄã¤á¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ¦¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¿¹²¬¤µ¤ó¤Î»×¤¤Æþ¤ì¿¼¤¤±ßÌ£¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤¹Ì£¤ï¤¤¤ÎÉ½¸½¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¿å¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¿¼¤¯ÄÀ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡¢¿¼¤¤¥³¥¯¤ÎÃæ¤«¤é¹á¤ê¤ä´ÅÌ£¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌ£¤Î¹¤¬¤êÊý¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×¡£¤Ò¤È¸ý°û¤á¤Ð¡¢³ê¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢¥È¥í¤ê¤È¤·¤¿Ç»Ì©¤Ê¹áÌ£¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Í¾±¤¤Ë¤Ï½ù¡¹¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤´ÅÌ£¤¬ºã¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Ë§½æ¤Ë¤·¤Æ·Ú²÷¤Ê°û¤ß¿´ÃÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¡Ö¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥Ü¥Ç¥£´¶¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¶ìÌ£¡¢¥Ï¥é¡¼¥ë¤Î²Ú¤ä¤®¤ÎÄ´ÏÂ¤¬±ßÌ£¥Ö¥ì¥ó¥É¤ÎÂé¸ïÌ£¡£¤â¤Ã¤ÈÌ£¤Ë±ß¤ß¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤·¡¢Å¹¤ÎÌ£¤È¤·¤ÆËá¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿¹²¬¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£¤â¿Ê²½¤ÎÅÓ¾å¤À¡£
¢£Î®¤ì¤æ¤¯Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤ÎÆÉÅÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë
³«Å¹¸å¤âÀä¤¨¤ºÊÑ²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÀàÝàêÅ¹¡×¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤ÏÄó¶¡¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤ÀÆ¦¤Î¤Ç¤±Ç¤¨¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢½Ð¤¹¤Î¤¬¤¿¤á¤é¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Î¥¤¥í¡¼¥¼µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í (¾Ð)¡£º£¤ÏºÇÄã¸Â¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·µ¤¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤ÎÎ©ÃÏ¤æ¤¨¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¶áÎÙ¤è¤ê¤â¡¢´Ñ¸÷¤Îµ¢¤ê¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¸©³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤âÅ¹¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¨¤ÐÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ï¶á¤¯¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÀëÅÁ¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤À¤±¤Î´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æ¸ÂÄê¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥§¥¤¥¯¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÍè¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÅ¹¹½¤¨¤æ¤¨¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÊÃãÅ¹¤ä¥«¥Õ¥§¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç(¾Ð)¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë´Ä¶¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö½é¥á¥Ë¥å¡¼¤ËºÜ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃíÊ¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ°ìÅÙ¤Ï¤ä¤á¤¿¥Ç¥ß¥¿¥¹¤¬º£Ç¯¤«¤éÉü³è¡£¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤Ï¡¢À¸Æ¦¤ò¥é¥à¼ò¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¤«¤éßäÀù¤¹¤ë¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¹Í°Æ¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÄó°Æ¤ËÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀìÌçÅ¹¤Ï¾ÈÌÀ¤òÍÞ¤¨¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬°û¤à¤Ê¤éÌÀ¤ë¤¤Å¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤è¤¯»Ï¤á¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬(¾Ð)¡£¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¤´Ä¶¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤Îºå¿À´Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤é¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¹²¬¤µ¤ó¡£²°¹æ¤Î¡ÖÅÀ¡×¤Ï¡¢ÆÉÅÀ¡Ö¡¢¡×¤Î°ÕÌ£¡£¡Ö½ª»ßÉä¤Î¡È¡£¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë°ìÇï¤È¤·¤Æ¤Î¡È¡¢¡É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¿¹²¬¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃµµá¤â¤Þ¤¿¡¢¿ôÂ¿¤Î¡Ö¡¢¡×¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¿¹²¬¤µ¤ó¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡ÖRe:Coffee Roasters ¿º¸¶ßäÀù½ê¡×
¼¡²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¤Î¡ÖRe:Coffee Roasters ¿º¸¶ßäÀù½ê¡×¡£
¡ÖÅ¹¼ç¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âçºå¤Î¿´ºØ¶¶ßäÀù½ê¤«¤éÆÈÎ©¤µ¤ì¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç³«Å¹¤µ¤ì¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£ÆàÎÉ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë»þ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´õ¾¯¤ÊÆ¦¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ä¤Ä¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤è¤¦Éý¹¤¤ßäÀùÅÙ¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥Ì¥ì¤¬ÈþÌ£¡£³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æµ®½Å¤Ê°ì¸®¤Ç¤¹¡×(¿¹²¬¤µ¤ó)
¡ÚÅÀàÝàêÅ¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¡¼¥¿¡Û
¡üßäÀùµ¡¡¿¼ê²ó¤·ßäÀùµ¡(1¥¥í)
¡üÃê½Ð¡¿¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×(¥Í¥ë)
¡üßäÀùÅÙ¹ç¤¤¡¿Ãæ¿¼Àù¤ê¡Á¿¼Àù¤ê
¡ü¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¿¤¢¤ê(650±ß¡Á)
¡üÆ¦¤ÎÈÎÇä¡¿¥Ö¥ì¥ó¥É2¼ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó6¼ï¡£100¥°¥é¥à650±ß¡Á
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅÄÃæ·Ä°ì
»£±Æ¡¿Ä¾¹¾ÂÙ¼£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£