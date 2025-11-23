º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÌÜ¶Ì¤ÏÃ¯¤Ë¡©¡¡NHK¤¬¡È¸å½Ð¤·¡É¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÖÂçÊª²Î¼ê¡×¤ÎÌ¾Á°
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤¬Ç÷¤ë¤ÈÎã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð¾ì¼Ô¤À¡£¹ñÌ±Åª¤Ê²»³ÚÈÖÁÈ¤ò¤¦¤¿¤¤¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï»ëÄ°Î¨¤ÎÄã²¼¤ò¾ï¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃüÍî¤Ö¤ê¤Ð¤«¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÈÔ²ó¤Ê¤ë¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛNHK¤¬¡È¸å½Ð¤·¡É¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÖÂçÊª²Î¼ê¡×
¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×¡×¤Î´é¿¨¤ì
¡¡Âè1²ó¤È¤Ê¤ë¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬¥é¥¸¥ª¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1951Ç¯¡£2Ç¯¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤â»Ï¤Þ¤ê²ó¤ò½Å¤Í¡¢¸Å¤¯¤Ï63Ç¯¡¢81.4¡ó¤Î»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¿Íµ¤¤Ë¤¤¤è¤¤¤è±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤ÏÂè1Éô¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬29.0¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È½é¤á¤Æ30¡óÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢Âè2Éô¤â31.9¡ó¤È²áµîºÇÄã¡£ºòÇ¯¤âÂè2Éô¤¬0.8¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ß¤ÇÄã¶õÈô¹Ô¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¤¬¡¢
¡Öº£Ç¯¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢³Ú¤·¤ß¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡¡¤È¡¢Ì±Êü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸À¤¦¤«¤é°Õ³°¤ä°Õ³°¡©
¡ÖÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢11·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù½Ð±é¤Î26ÁÈÃæ¡¢¼Â¤Ë13ÁÈ¤¬¹ÈÇò¤Î½Ð¾ì·èÄê²Î¼ê¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ORANGE RANGE¡¢BE¡§FIRST¡¢´öÅÄ¤ê¤é¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï8.8¡ó¤ÈµÚÂèÅÀ¤Ç¡¢13¡Á49ºÐ¤ÎÃË½÷¤Ë¤è¤ë¥³¥¢ÁØ¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢4¡ó¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð¹ç³ÊÅÀ¤Ê¤Î¤Ë6.8¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¼ãÇ¯ÁØ¤â¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â³Ú¤·¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤¨¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¥³¥¢ÁØ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬·ã¤·¤¯¡¢NHK¤âÆü¥Æ¥ì¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Èà¤é¥³¥¢ÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í½Ð±é¼Ô¤¬»÷ÄÌ¤Ã¤¿´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀª¤ÎÉü³è
¡¡¤³¤³2Ç¯´Ö¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¥¼¥í¤À¤Ã¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀª¤ÎÉü³è¤âÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡Ö¿Íµ¤¤ÎKing ¡õ Prince¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏNumber-i¤¬Æ±¤¸¤¯ÇòÁÈ¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤æ¤¨¡¢¡È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ»ëÄ°Î¨¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤ÈÂ³¤±¤Æ¸À¤¦¡£
¡Ö¥È¥ê¤òÌ³¤á¤Æµ×¤·¤¤Ê¡»³²í¼£¤äMISIA¤Û¤«¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¤é°ÂÄê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤â½Ð¤Þ¤¹¡£¡Ø½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤«ÇµÌÚºä46¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÊüÁ÷³«»Ï100Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ºæÀµ¾Ï¤ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¿ô»ú¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Î´é¿¨¤ì¤Ç¡¢ºæ¤Ï¡¢¸µÃËÆ®¸ÆÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤È¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×
ÏÃÂêºî¤ê¤ÎÈëºö
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇòÁÈ¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬¹ÈÁÈ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3ÁÈ¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¡£¤³¤³¤ËÏÃÂêºî¤ê¤ÎÈëºö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È¤â¡£
¡ÖÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢1ÏÈ¤ÏÄ«¥É¥é¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿RADWIMPS¡¢¸å¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¤¢¤¿¤ê¤«¤â¡£¤³¤³4Ç¯´Ö½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ÎÉü³è¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆÃÊÌÏÈ¤Ë¤ÏÍò¤Ç¤·¤ç¤¦ ¡×
¡¡Íò¤Ï5Ç¯Á°¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¡£º£Ç¯5·î¤ËºÆ³«¤òÀë¸À¤·¤¿¤¬¡¢Íè½Õ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£NHK¤ÎÀ©ºîÅý³ç¤¬¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ë¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â½Ð¾ì¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÀè¤Ëµó¤²¤¿²Î¼ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂÔË¾¤ÎÂçÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÍò¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÈÄã»ëÄ°Î¨¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡£Íò¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ºæ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥å¡¼¥Ü¡¼¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤ËÊï¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤Ï¡ÈÀ±»°¤Ä¡É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ×¡¹¤Î»ëÄ°Î¨40¡óÂæ¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
