美ボディ見えするデザインが秀逸！加藤ナナプロデュース【Lepus Faë】の魅力って？
いつも可愛くお洋服を着こなしてくれるRay㋲・加藤ナナのボディ術を調査！今回は、かとうちゃんプロデュースのブランド「Lepus Faë」の魅力をフカボリします。細やかなこだわりが詰め込まれていて、さりげなく盛れちゃうアイテムが目白押しなんだとか♡
プロデュースブランドは“ラクちん可愛い”がテーマ
かとうちゃんのブランド「Lepus Faë」では、ゆるっと着られるのに可愛く盛れるお洋服を展開。
モデルの経験で培った美ボディに見せるテクを細部に盛り込んだデザインが、とにかく秀逸なんです♡
Item グレージャージーワンピース
「上半身ピタで細見えするジャージーワンピースは、ウエストのシャーリングでお腹まわりをカバー」
Item マルチwayニット
「色違いで着ているニットワンピは、前後2way仕様で、ルームウエア的に下着の上からばさっと着てもチクチクしない素材を厳選」
マルチwayニット 6,930 円／Lepus Faë
撮影／花盛友里（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／吉粼沙世子（io）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 佐々木麗