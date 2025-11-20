美ボディ見えするデザインが秀逸！加藤ナナプロデュース【Lepus Faë】の魅力って？

いつも可愛くお洋服を着こなしてくれるRay㋲・加藤ナナのボディ術を調査！今回は、かとうちゃんプロデュースのブランド「Lepus Faë」の魅力をフカボリします。細やかなこだわりが詰め込まれていて、さりげなく盛れちゃうアイテムが目白押しなんだとか♡

プロデュースブランドは“ラクちん可愛い”がテーマ

かとうちゃんのブランド「Lepus Faë」では、ゆるっと着られるのに可愛く盛れるお洋服を展開。

モデルの経験で培った美ボディに見せるテクを細部に盛り込んだデザインが、とにかく秀逸なんです♡