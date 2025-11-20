¤Þ¤µ¤«µìÄëÂç¤¬¡Ä¡ª ÅìËÌÂç³Ø¤Î·èÃÇ¤¬ÆüËÜ¤Î¼õ¸³¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹
¿·´©¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÅìÂç¡¦µþÂç¡¦Áá·Ä¡¦µìÄëÂç¡¦GMARCH¤Ø¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ1Ëü·ï°Ê¾å¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È»Ò¤É¤â¤ò¿¤Ð¤¹10¤ÎÎÏ¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤¦¸ì¤ëÃø¼Ô¤Ï¡¢¿äÁ¦Æþ»îÀìÌç½Î¥ê¥¶¥×¥íÂåÉ½¤ÎÂ¹Ã¤ÍÎ»á¤Ç¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î°ìÈÌÆþ»î¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¸¤ï¤¸¤ï¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ï»äÎ©¤ÎÏÃ¡×¡©
ºòº£¡¢¡ÖÇ¯ÆâÆþ»î¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î³ä¹ç¤È¤·¤Æ¡¢»äÎ©Âç³ØÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¾¿ô¶á¤¯¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤ä³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÇ¯ÆâÆþ»î¡É¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»äÂçÆþ»î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌÁªÈ´°ìËÜ¾¡Éé¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»äÎ©Âç³Ø¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤ç¡©¹ñ¸øÎ©¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÌÆþ»îÃæ¿´¤Ç¡¢¿äÁ¦¤äÁí¹ç·¿¤Ï¥ª¥Þ¥±¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
³Î¤«¤Ë¤½¤Î´¶³Ð¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ê¤É¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡Ü³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¡×¤Ë¤è¤ëÆþ³Ø¼Ô¤Î³ä¹ç¤ÏÌó18.5¡ó¤Ç¤¹¡£»äÎ©Âç³Ø¤ÏÌó59.3¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÐªÎ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø¤Ï¡Ö³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Äê°÷¤Ï¤ï¤º¤«100¿Í¡£ËèÇ¯Ìó3,000¿Í¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¤Î¤¦¤Á¤Î3¡óÄøÅÙ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤Æ¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ìÈÌÆþ»î¤¬ÂçÂ¿¿ô¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÏÀµ¤·¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇ¯ÆâÆþ»î¤Î³ä¹ç¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£½¾Íè·¿¤Î¡Ö°ìÈÌÆþ»îÃæ¿´¡×¤Î»ÑÀª¤òÊø¤·¡¢Ç¯ÆâÆþ»î¤ÎÏÈ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÂç³Ø¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌÂç³Ø¤Î¾×·âÅª¤ÊÊý¿Ë
¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢µìÄëÂç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÅìËÌÂç³Ø¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÂç³Ø¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ë¤è¤ëÆþ³Ø¼Ô¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó31.3¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê½ÐÅµ¡§ÅìËÌÂçÆþ»î¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤Æ¤âÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¡Ö2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆþ»î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âç³Ø¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï³ØÄ¹¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÆþ»î¤½¤Î¤â¤Î¤òÇÑ»ß¤·¡¢³ØÎÏ»î¸³¤Ë²Ã¤¨¤ÆÌÌÀÜ¡¦¾®ÏÀÊ¸¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦·Á¤Ë´°Á´°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¡Ê½ÐÅµ¡§²ÏËÌ¿·Êó¡ÖÅìËÌÂçÆþ»î 2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËAOÆþ»î¡ØÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡Ù100¡ó¤Ø ³ØÎÏ»î¸³¤«¤éÌÌÀÜ¡¦¾®ÏÀÊ¸»î¸³¤Ë¡×¡Ë
¤³¤ÎÊý¿Ë¤¬¼¨¤¹°ÕÌ£¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¡¢Âç³ØÆþ»î¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤½¤Î¤â¤Î¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µìÄëÂç¤À¤«¤é¤³¤½ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
ÅìËÌÂç³Ø¤ÏÊÐº¹ÃÍ65Á°¸å¡ÊÍ½È÷¹»¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï61¡Á70¡Ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÆñ´Ø¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìÂç¡¦µþÂç¤Ë¼¡¤°µìÄëÂç¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅìËÌÂç³Ø¤¬°ìÈÌÆþ»î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ë100¡ó¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¿äÁ¦¡¦Áí¹ç·¿Æþ»î¤Ï»äÎ©Âç³Ø¤Î¤ß¤ÎÏÃ¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Æñ´Ø¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ë¤â¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìËÌÂç³Ø¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÆþ»îÁ´ÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌÂç³Ø¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤ÎÆÃÄ§
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»äÎ©Âç³Ø¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤ÈÅìËÌÂç³Ø¤Î¤½¤ì¤Ï¾¯¤·À¼Á¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìËÌÂç³Ø¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡ÊµìAOÆþ»î¡Ë¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤ÎÊý¼°¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AO·´ü¡§Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤òÍÑ¤¤¤¿Áª¹Í¤ÈÌÌÀÜ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Êý¼°¡£
¤É¤Á¤é¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´Æþ»î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¿äÁ¦¡á³ØÎÏÉÔÍ×¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÅìËÌÂç¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î³ØÎÏ»î¸³¤â¤¤Á¤ó¤È²Ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£³ØÎÏ¤È¿Í´ÖÀ¤ÎÎ¾Êý¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌÂç³Ø¤Î»öÎã¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö³ØÎÏÉ¾²Á¤ÎÉôÊ¬¡×¤È¡Ö¿Í´ÖÀÉ¾²Á¤ÎÉôÊ¬¡×¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤Ç¤¹¡£ÃÎ¼±¤òµÍ¤á¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆþ»î¤Ç¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£³ØÎÏ¤ÏÅöÁ³É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£Éô³èÆ°¤äÃµµæ³èÆ°¡¢²Ý³°³èÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¹çÈÝ¤òº¸±¦¤¹¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
