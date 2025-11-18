ロッテの新ハードグミ「KAZITTE！」を食べてみた！サンプリングイベントには巨大マーモットが出現
ハードグミ「KAZITTE！」(カジッテ)が2025年10月14日に発売。ロッテから約3年ぶりとなるグミブランドが誕生した。
【写真】シンボルキャラクターの「カジる！マーモット」
「KAZITTE！」は、果実の香りと味わいを際立たせるロッテ独自の「果実感引き立て製法」を採用しており、ひと口かじるとハードな噛み応えとともに果汁感がじゅわっと広がるのが特徴。ひと袋に2種のフレーバーが入っており、気分に合わせて楽しめるのもポイントだ。開発期間は約2年で、グレープ味だけでも香料の検討を含む280配合を試作。試行錯誤を重ねて完成した、期待の新商品となっている。
今回は、10月17日に東京・新橋で行われたサンプリングイベントに潜入。その様子をレポートする。
■巨大な「カジる！マーモット」が登場
サンプリングイベントは10月14日〜10月19日に東京各所で行われ、シンボルキャラクター「カジる！マーモット」が街中に出没。愛らしい見た目と人間らしい仕草から“小さなおじさん”と話題のヒマラヤマーモットがモチーフになっている。イベントに現れた「カジる！マーモット」は約2メートルもあり、訪れた人を驚かせていた。
イベントでは、「KAZITTE！」の「グレープ＆マスカット」または「ミカン＆レモン」のいずれかを選んで受け取ることができた。平日にもかかわらず会場は人であふれ、グミを受け取る行列が！なかには、「カジる！マーモット」と記念撮影をして帰る人も見られた。
■実際に「KAZITTE！」を食べてみた
さっそく「KAZITTE！」を実食。ひと口かじると、ハードグミでありながら果実の風味がしっかり感じられた。硬めの食感も心地よく、噛むたびに果実感が口の中に広がり、最後までジューシー。ついつい手が伸びてしまう魅力がある。
「KAZITTE！」は、ロッテが独自に開発したハードグミ専用香料と「果実感引き立て製法」により、ひと口目から最後まで果実の風味を感じられるよう設計しているという。また、素材の組み合わせやゼラチンの選定にまでこだわり、ハードでありながら果実感を存分に楽しめる絶妙な食感を実現した。
パッケージデザインは“果実にかじりつきたくなるようなデザイン”で、商品コンセプトである「カジる、果実感。」を表現。商品名「KAZITTE！」の「A」がかじられた形になっているのもポイントだ。噛む楽しさと果実のおいしさを両立させた、仕事や勉強の合間に手軽にリフレッシュできるおやつとなっている。
本商品は9月16日よりコンビニと駅売店で先行発売されていたが、好評を受け、10月14日から全販売チャンネルに拡大。ぜひ手に取って、食感と果実感の絶妙なバランスを味わってほしい。
