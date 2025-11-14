不二家の新春福袋＆華やかスイーツが登場！新年を彩る限定商品をチェック

不二家洋菓子店から、年末年始を華やかに彩る新春限定商品が続々登場します。2026年にミルキーが75周年を迎えることを記念した特別な福袋をはじめ、家族で囲みたい「スイーツおせち」や、お正月らしいデザインが可愛いプチケーキなど、この時期だけの特別感あふれるラインナップ。さらに手土産にぴったりなお菓子缶やギフト商品もそろい、新しい年の幸せを運んでくれそうです。毎年人気の限定企画なのでチェックして♪

ミルキー75周年の華やか新春福袋

福来る！ペコちゃんミルキーBOX2026

2026年に発売75周年を迎えるミルキーを記念し、「福来る！ペコちゃんミルキーBOX2026」が元日より税込5,500円で登場。

ミルキー75周年デザインのミニ首振りペコちゃん人形や、赤or白の「まねきペコちゃん」、ミルキーフラワー柄のキルティングバッグとポーチなど豪華アイテムが勢ぞろい。

さらに2人に1人が当たるバウムクーヘン引換券付きのおみくじも入っており、新年の運試しにもぴったりです。

宅配限定で「FUJIYA-Sweets.com」からも購入でき、遠方へのギフトとしても喜ばれます。

限定予約の「スイーツおせち」とプチケーキ

スイーツおせち

お正月プチセレクション（8個入）

毎年人気の「スイーツおせち」は、彩り豊かなムースケーキを詰め合わせた予約限定商品。税込6,900円で、12月31日～1月3日に受け取れます。

さらに門松モチーフのロールケーキや鏡餅風タルトなど、お正月らしさ満点の「お正月プチセレクション（8個入）」も登場。

こちらは税込3,780円で、12月30日～1月2日に受け取り可能です。どちらも数量限定なので、早めの予約がおすすめ♡

また全国宅配限定の「【宅配専用】スイーツおせち」（税込6,900円）もあり、冷凍で届いて家族団らんの時間にぴったりです。

年末年始の手土産にぴったりなギフト

ペコちゃんおたのしみ缶

新春アソートギフト2026

ペコちゃんメッセージカード

年末年始の贈り物には、ミルキー75周年を記念した「ペコちゃんおたのしみ缶」（税込3,300円）がおすすめ。

カントリーマアムやホームパイ、ミルキーなど不二家のお菓子がたっぷり詰まった、子どもから大人まで嬉しいセットです。

さらに干支の午をデザインした「新春アソートギフト2026」（税込2,000円）も登場。

ミルキーバウムクーヘンやフィナンシェなどの人気焼菓子に加え、ペコちゃんのメッセージカード付きで華やかな気分に。手土産にも自分へのご褒美にもぴったりなラインナップです。

新年を彩る限定スイーツを楽しんで

不二家洋菓子店の新春限定アイテムは、どれも一年の始まりを明るく彩ってくれる特別感にあふれています。

ミルキー75周年を記念した豪華な福袋や、お正月の団らんにぴったりなスイーツおせち、さらには手土産に喜ばれる華やかなギフトまで、多彩なラインナップが揃うのは今だけ。

予約や数量に限りがある商品も多いため、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。