¥À¥¤¥Ï¥Ä K-VISION¡¡¼¡´ü5ÂåÌÜ¿··¿¥¿¥ó¥È¤«¡© e-SMART¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¡Japan Mobility Show 2025

¤ä¤ä¡¢Á´¹â¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¼¡´ü5ÂåÌÜ¿··¿¥¿¥ó¥È¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¼ï¤«¡©
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¼¡À¤Âå·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥¤¥È·Ï¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖK-VISION¤À¡£ºÇ½é¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¤Ç¡¢Á´¹â¤Ï1680Ð¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Ä¹¤ÈÁ´Éý¤Ï·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤ÇÅöÁ³¤Î¿ô»ú¤À¤¬¡¢Á´¹â¤Ï¥¿¥ó¥È¤¬1725Ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤äÍÞ¤¨¤¿¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡À¤Âå¤ÎDNGA¡Üe-SMART¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¿·»þÂå·Ú¼«Æ°¼Ö
K-VISION¤¬¼¡´ü5ÂåÌÜ¿··¿¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½¤Î»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¤ÎDNGA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÇ³Èñ¸þ¾å¤ÎÍ×µá¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ë¤Ï¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ã¥¡¼¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·Ú¼«Æ°¼ÖÍÑ¤Ë²þÎÉ¤·¤ÆÅëºÜ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Î¥í¥Ã¥¡¼¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëe-SMART¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍøÊØÀ¤ÈÇ³Èñ¤ÎÎÉ¤µ¤¬Î¾Î©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¾®·¿¼ÖÍÑ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉôÉÊ¤ò¿·Àß·×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢·Ú¼«Æ°¼ÖÍÑ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÜCVT¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È20¡ó°Ê¾å¤ÎÇ³Èñ¸úÎ¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢BEV¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³°ÉôµëÅÅµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤ËÅÅ¸»¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£Ëþ¥¿¥ó¾õÂÖ¤«¤é¤Ê¤é¡¢400w¤ÎÅÅÎÏ¤ò4ÆüÊ¬¶¡µë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ã¥ì¥Ý¡¼¥È¡ä¾¾²¼¹¨
